Экспертиза ТПУ подтвердила, что ЛЭП не может быть причиной лесных пожаров

21 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В случае аварии ЛЭП отключается за десятки миллисекунд, отметили в Томском политехническом университете Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 ЛЭП (линии электропередач) не могут стать причиной развития массовых лесных пожаров, даже в случаях коротких замыканий, так как оборудование при авариях отключается за десятки миллисекунд. К такому выводу пришел независимый эксперт Томского политехнического университета, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Эксперт политехнического университета проводил экспертизу на основе данных по Томской области. Цель экспертизы сводилась к ответу на вопрос о влиянии ЛЭП на вероятность возникновения массовых лесных пожаров. Основной вывод, к которому пришел эксперт, сводится к тому, что при исправном состоянии линий электропередач возникновение возгораний крайне маловероятно. Причиной массовых пожаров ЛЭП не могут быть. В случае короткого замыкания современные средства защиты линий электропередач отключают оборудование за десятки миллисекунд. Это слишком малый отрезок времени для выделения достаточного количества тепла для возникновения устойчивого горения в стандартных условиях летнего периода. В этом смысле любое другое техническое средство, как автомобиль, мотоцикл или даже сотовый телефон, находящийся в лесу, могут стать причиной возгорания», — объяснили в Томском политехническом университете. По данным вуза, эксперт изучил разнообразные аварийные ситуации на ЛЭП, провел расчеты. «Исходные данные для экспертного заключения включали технические параметры линий электропередач и характеристики оборудования, применяемого энергетиками. Специалист провел разбор разнообразных характерных аварийных ситуаций, в которых обыватели винят ЛЭП, а также необходимый расчет с учетом различных факторов», — добавили в университете. Ранее о том, что провода и опоры линий электропередач не могут стать причиной начала лесного пожара заявили в Минэнерго РФ. Выводы были сделаны на основании проведенных в 2022 году независимых экспертиз Омским государственным техническим, Сибирским федеральным, Новосибирским государственным техническим, Национальным исследовательским Томским политехническим университетами и ООО «Болид». Работа была организована после массовых лесных пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. Тогда впервые в числе причин возгораний начали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛЭП (линии электропередач) не могут стать причиной развития массовых лесных пожаров, даже в случаях коротких замыканий, так как оборудование при авариях отключается за десятки миллисекунд. К такому выводу пришел независимый эксперт Томского политехнического университета, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Эксперт политехнического университета проводил экспертизу на основе данных по Томской области. Цель экспертизы сводилась к ответу на вопрос о влиянии ЛЭП на вероятность возникновения массовых лесных пожаров. Основной вывод, к которому пришел эксперт, сводится к тому, что при исправном состоянии линий электропередач возникновение возгораний крайне маловероятно. Причиной массовых пожаров ЛЭП не могут быть. В случае короткого замыкания современные средства защиты линий электропередач отключают оборудование за десятки миллисекунд. Это слишком малый отрезок времени для выделения достаточного количества тепла для возникновения устойчивого горения в стандартных условиях летнего периода. В этом смысле любое другое техническое средство, как автомобиль, мотоцикл или даже сотовый телефон, находящийся в лесу, могут стать причиной возгорания», — объяснили в Томском политехническом университете. По данным вуза, эксперт изучил разнообразные аварийные ситуации на ЛЭП, провел расчеты. «Исходные данные для экспертного заключения включали технические параметры линий электропередач и характеристики оборудования, применяемого энергетиками. Специалист провел разбор разнообразных характерных аварийных ситуаций, в которых обыватели винят ЛЭП, а также необходимый расчет с учетом различных факторов», — добавили в университете. Ранее о том, что провода и опоры линий электропередач не могут стать причиной начала лесного пожара заявили в Минэнерго РФ. Выводы были сделаны на основании проведенных в 2022 году независимых экспертиз Омским государственным техническим, Сибирским федеральным, Новосибирским государственным техническим, Национальным исследовательским Томским политехническим университетами и ООО «Болид». Работа была организована после массовых лесных пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. Тогда впервые в числе причин возгораний начали называть неудовлетворительную работу электрических сетей.