19 сентября 2023

Школы Салехарда лишат коррупционной составляющей

Власти Салехарда приняли решение о централизованных закупках для школ
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, подъем флага, флаг россии в школе
В Салехарде школы не смогут самостоятельно проводить закупки Фото:
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В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема

Закупки для образовательных учреждений Салехарда (ЯНАО) будут осуществляться централизованно. Самостоятельное право школ на осуществление закупок планируется ограничить в связи с коррупционным скандалом, сообщили в мэрии окружной столицы.

«Администрация стремится поставить заслон на пути любых недобросовестных действий в сфере государственных закупок. Подготовлен пакет документов, регламентирующий порядок организации централизованных закупок для всех учреждений образования в целях усиления контроля за этим процессом», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Городские власти также подтвердили задержание одного из сотрудников школ силовиками. В администрации подчеркивают, что со своей стороны они оказывают полное содействие в расследовании дела о мошенничестве в сфере закупок.

Ранее URA.RU рассказало, что летом при проверке соблюдения законодательства в сфере закупок были выявлены незаконные махинации. По данному факту силовики возбудили уголовное дело. На сегодняшний день подозреваемыми по делу проходят завхозы трех городских школ и бизнесмен, дающий им взятки за махинации. Сразу после выявления махинаций мэр окружной столицы Алексей Титовский поручил провести проверку системы осуществления закупок.

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Закупки для образовательных учреждений Салехарда (ЯНАО) будут осуществляться централизованно. Самостоятельное право школ на осуществление закупок планируется ограничить в связи с коррупционным скандалом, сообщили в мэрии окружной столицы. «Администрация стремится поставить заслон на пути любых недобросовестных действий в сфере государственных закупок. Подготовлен пакет документов, регламентирующий порядок организации централизованных закупок для всех учреждений образования в целях усиления контроля за этим процессом», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Городские власти также подтвердили задержание одного из сотрудников школ силовиками. В администрации подчеркивают, что со своей стороны они оказывают полное содействие в расследовании дела о мошенничестве в сфере закупок. Ранее URA.RU рассказало, что летом при проверке соблюдения законодательства в сфере закупок были выявлены незаконные махинации. По данному факту силовики возбудили уголовное дело. На сегодняшний день подозреваемыми по делу проходят завхозы трех городских школ и бизнесмен, дающий им взятки за махинации. Сразу после выявления махинаций мэр окружной столицы Алексей Титовский поручил провести проверку системы осуществления закупок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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