Школы Салехарда лишат коррупционной составляющей

Власти Салехарда приняли решение о централизованных закупках для школ

В Салехарде школы не смогут самостоятельно проводить закупки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема

Закупки для образовательных учреждений Салехарда (ЯНАО) будут осуществляться централизованно. Самостоятельное право школ на осуществление закупок планируется ограничить в связи с коррупционным скандалом, сообщили в мэрии окружной столицы.

«Администрация стремится поставить заслон на пути любых недобросовестных действий в сфере государственных закупок. Подготовлен пакет документов, регламентирующий порядок организации централизованных закупок для всех учреждений образования в целях усиления контроля за этим процессом», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Городские власти также подтвердили задержание одного из сотрудников школ силовиками. В администрации подчеркивают, что со своей стороны они оказывают полное содействие в расследовании дела о мошенничестве в сфере закупок.

Ранее URA.RU рассказало, что летом при проверке соблюдения законодательства в сфере закупок были выявлены незаконные махинации. По данному факту силовики возбудили уголовное дело. На сегодняшний день подозреваемыми по делу проходят завхозы трех городских школ и бизнесмен, дающий им взятки за махинации. Сразу после выявления махинаций мэр окружной столицы Алексей Титовский поручил провести проверку системы осуществления закупок.