У жителей Тюменской области выросла зарплата

Реальная зарплата тюменцев за год выросла на 11,4%

20 сентября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

По данным властей доходы тюменцев выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным властей Тюменской области за год реальная заработная плата тюменцев выросла на 11,4%. Об этом сообщается в отчете о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь—июнь 2023 года, опубликованном на сайте регионального правительства. «Уровень жизни населения в Тюменской области. Реальная заработная плата за январь—июнь 2023 года составила 111,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в отчете властей. Реальная зарплата — это то, сколько товаров и услуг могут приобрести тюменцы на заработанные ими деньги. Существует также термин «Номинальная начисленная заработная плата», то есть то, сколько денег своим работникам перечислили компании, исходя из фонда зарплаты и списка сотрудников. Этот показатель за отчетный период в Тюменской области вырос на 13,6%, и составил 67 000 рублей. Это меньше, чем 70,2 тысячи рублей, установленные в среднем по России. «За январь—июнь 2023 года среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 13,3% к АППГ, составили 39,0 тыс. рублей. Реальные денежные доходы всего населения области составили 111,5% (по РФ — 103,9%)», — уточняется в отчете.

По данным властей Тюменской области за год реальная заработная плата тюменцев выросла на 11,4%. Об этом сообщается в отчете о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь—июнь 2023 года, опубликованном на сайте регионального правительства. «Уровень жизни населения в Тюменской области. Реальная заработная плата за январь—июнь 2023 года составила 111,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в отчете властей. Реальная зарплата — это то, сколько товаров и услуг могут приобрести тюменцы на заработанные ими деньги. Существует также термин «Номинальная начисленная заработная плата», то есть то, сколько денег своим работникам перечислили компании, исходя из фонда зарплаты и списка сотрудников. Этот показатель за отчетный период в Тюменской области вырос на 13,6%, и составил 67 000 рублей. Это меньше, чем 70,2 тысячи рублей, установленные в среднем по России. «За январь—июнь 2023 года среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 13,3% к АППГ, составили 39,0 тыс. рублей. Реальные денежные доходы всего населения области составили 111,5% (по РФ — 103,9%)», — уточняется в отчете.