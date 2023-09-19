У жителей Тюменской области выросла зарплата

По данным властей Тюменской области за год реальная заработная плата тюменцев выросла на 11,4%. Об этом сообщается в отчете о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь—июнь 2023 года, опубликованном на сайте регионального правительства.
«Уровень жизни населения в Тюменской области. Реальная заработная плата за январь—июнь 2023 года составила 111,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в отчете властей.
Реальная зарплата — это то, сколько товаров и услуг могут приобрести тюменцы на заработанные ими деньги. Существует также термин «Номинальная начисленная заработная плата», то есть то, сколько денег своим работникам перечислили компании, исходя из фонда зарплаты и списка сотрудников. Этот показатель за отчетный период в Тюменской области вырос на 13,6%, и составил 67 000 рублей. Это меньше, чем 70,2 тысячи рублей, установленные в среднем по России.
«За январь—июнь 2023 года среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 13,3% к АППГ, составили 39,0 тыс. рублей. Реальные денежные доходы всего населения области составили 111,5% (по РФ — 103,9%)», — уточняется в отчете.
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