20 сентября 2023

Обвиняемый в домогательствах к детям тюменский учитель отказался признавать вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Овчинников обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия Фото:

Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников, который обвиняется в домогательствах к ученикам, отказался признавать вину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Овчинникова судят по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

«Во время судебного заседания Овчинников заявил, что не совершал противоправных действий в отношении учеников Велижанской СОШ. Все обвинения в свой адрес он отрицает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству сообщили, что уголовное дело Овчинникова рассматривается в закрытом режиме. Поскольку речь идет о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Ранее учителя физкультуры Велижанской СОШ Евгения Овчинникова обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.

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Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников, который обвиняется в домогательствах к ученикам, отказался признавать вину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Овчинникова судят по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. «Во время судебного заседания Овчинников заявил, что не совершал противоправных действий в отношении учеников Велижанской СОШ. Все обвинения в свой адрес он отрицает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству сообщили, что уголовное дело Овчинникова рассматривается в закрытом режиме. Поскольку речь идет о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Ранее учителя физкультуры Велижанской СОШ Евгения Овчинникова обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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