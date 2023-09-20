Обвиняемый в домогательствах к детям тюменский учитель отказался признавать вину

Евгений Овчинников обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников, который обвиняется в домогательствах к ученикам, отказался признавать вину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Овчинникова судят по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

«Во время судебного заседания Овчинников заявил, что не совершал противоправных действий в отношении учеников Велижанской СОШ. Все обвинения в свой адрес он отрицает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству сообщили, что уголовное дело Овчинникова рассматривается в закрытом режиме. Поскольку речь идет о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Ранее учителя физкультуры Велижанской СОШ Евгения Овчинникова обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.