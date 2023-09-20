20 сентября 2023

Госструктуры отказались выкупать активы пермского оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города и жанр. Пермь, виды города, завод дзержинского
Завод снова выставили на торги Фото:

Минпромторг и Росимущество не воспользовались правом преимущественного выкупа пермского завода имени Дзержинского (ЗиД). Оборонное предприятие снова выставили на торги, сообщил источник на производстве.

«Конкурсный управляющий ЗиДа направил письма в правительство, Минпромторг и Росимущество с предложением приобрести имущество компании, но согласия не получил. 20 сентября он разместил очередное объявление о продаже в форме публичного предложения с начальной ценой 724 357 млн рублей. Заявки будут приниматься с 30 октября до 27 ноября», — пояснил источник изданию «Коммерсант-Прикамье».

С 2005 года завод находится в процедуре банкротства. Впервые продать имущество комплекса попытались в 2014 году, но тогда торги не состоялись по решению суда. Во второй раз активы производства выставили на продажу в 2020 году — не нашлось покупателей. В апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» изъявила желание стать новым владельцем ЗиДа. Но сделку довести до конца не удалось, договор был расторгнут.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпромторг и Росимущество не воспользовались правом преимущественного выкупа пермского завода имени Дзержинского (ЗиД). Оборонное предприятие снова выставили на торги, сообщил источник на производстве. «Конкурсный управляющий ЗиДа направил письма в правительство, Минпромторг и Росимущество с предложением приобрести имущество компании, но согласия не получил. 20 сентября он разместил очередное объявление о продаже в форме публичного предложения с начальной ценой 724 357 млн рублей. Заявки будут приниматься с 30 октября до 27 ноября», — пояснил источник изданию «Коммерсант-Прикамье». С 2005 года завод находится в процедуре банкротства. Впервые продать имущество комплекса попытались в 2014 году, но тогда торги не состоялись по решению суда. Во второй раз активы производства выставили на продажу в 2020 году — не нашлось покупателей. В апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» изъявила желание стать новым владельцем ЗиДа. Но сделку довести до конца не удалось, договор был расторгнут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...