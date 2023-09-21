ВС РФ помешали украинским штурмовикам прорваться к Работино

21 сентября 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

ВСУ безуспешно пытались атаковать позиции ВС РФ в Работино Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников отразили попытку украинских штурмовиков прорваться к селу Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербово», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, военная обстановка в Работино начала стабилизироваться. Данный участок фронта называли одним из наиболее горячих за последние два месяца. URA.RU писало, почему Работино важно для ВС РФ и ВСУ. Украина ежедневно теряет по 100 человек на этом направлении, уточнил военкор RT. Помимо солдат личного состава, ВС РФ успешно уничтожают украинскую вражескую технику, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников отразили попытку украинских штурмовиков прорваться к селу Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербово», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, военная обстановка в Работино начала стабилизироваться. Данный участок фронта называли одним из наиболее горячих за последние два месяца. URA.RU писало, почему Работино важно для ВС РФ и ВСУ. Украина ежедневно теряет по 100 человек на этом направлении, уточнил военкор RT. Помимо солдат личного состава, ВС РФ успешно уничтожают украинскую вражескую технику, сообщает «Национальная служба новостей».