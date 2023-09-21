ВС РФ помешали украинским штурмовикам прорваться к Работино

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ВСУ безуспешно пытались атаковать позиции ВС РФ в Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников отразили попытку украинских штурмовиков прорваться к селу Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербово», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, военная обстановка в Работино начала стабилизироваться. Данный участок фронта называли одним из наиболее горячих за последние два месяца. URA.RU писало, почему Работино важно для ВС РФ и ВСУ. Украина ежедневно теряет по 100 человек на этом направлении, уточнил военкор RT. Помимо солдат личного состава, ВС РФ успешно уничтожают украинскую вражескую технику, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников отразили попытку украинских штурмовиков прорваться к селу Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербово», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, военная обстановка в Работино начала стабилизироваться. Данный участок фронта называли одним из наиболее горячих за последние два месяца. URA.RU писало, почему Работино важно для ВС РФ и ВСУ. Украина ежедневно теряет по 100 человек на этом направлении, уточнил военкор RT. Помимо солдат личного состава, ВС РФ успешно уничтожают украинскую вражескую технику, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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