Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников отразили попытку украинских штурмовиков прорваться к селу Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербово», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, военная обстановка в Работино начала стабилизироваться. Данный участок фронта называли одним из наиболее горячих за последние два месяца. URA.RU писало, почему Работино важно для ВС РФ и ВСУ. Украина ежедневно теряет по 100 человек на этом направлении, уточнил военкор RT. Помимо солдат личного состава, ВС РФ успешно уничтожают украинскую вражескую технику, сообщает «Национальная служба новостей».
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