Илья Ломоносов признал вину и готов возместить причиненный ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном райсуде Челябинска 21 сентября начался процесс по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, сам Кошман не явился на заседание. При этом нападавший, Илья Ломоносов, признал вину в содеянном и попросил время на возмещение ущерба.

«Мнение защиты известно — он полностью признает вину в причинении ущерба. Мы рассчитывали, что Кошман будет присутствовать», — сообщил суду адвокат Никита Дементьев.

По его словам, сейчас им необходимо время для урегулирования вопроса о возмещении ущерба. Он попросил суд перенести заседания. Прокурор был не против. По его словам, в целях защиты прав потерпевшего и возмещения ущерба подсудимым имеет место отложить заседание.

На Кошмана напали в начале марта. Его избили, сломали несколько костей. Он написал заявление в полицию, в котором указал, что его избивали два человека. Спустя месяц правоохранителям удалось задержать одного из нападавших — Ломоносова. При избрании меры пресечения он признал вину, но не стал называть мотивов. Лишь сообщил, что они были личные.