20 сентября 2023

В Челябинске начался процесс по делу о нападении на адвоката Кошмана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана. Челябинск, ломоносов илья
Илья Ломоносов признал вину и готов возместить причиненный ущерб Фото:

В Центральном райсуде Челябинска 21 сентября начался процесс по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, сам Кошман не явился на заседание. При этом нападавший, Илья Ломоносов, признал вину в содеянном и попросил время на возмещение ущерба.

«Мнение защиты известно — он полностью признает вину в причинении ущерба. Мы рассчитывали, что Кошман будет присутствовать», — сообщил суду адвокат Никита Дементьев.

По его словам, сейчас им необходимо время для урегулирования вопроса о возмещении ущерба. Он попросил суд перенести заседания. Прокурор был не против. По его словам, в целях защиты прав потерпевшего и возмещения ущерба подсудимым имеет место отложить заседание.

На Кошмана напали в начале марта. Его избили, сломали несколько костей. Он написал заявление в полицию, в котором указал, что его избивали два человека. Спустя месяц правоохранителям удалось задержать одного из нападавших — Ломоносова. При избрании меры пресечения он признал вину, но не стал называть мотивов. Лишь сообщил, что они были личные.

Суд Ломоносов. Челябинск
Судья Денис Лекарь отложил заседание
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В Центральном райсуде Челябинска 21 сентября начался процесс по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, сам Кошман не явился на заседание. При этом нападавший, Илья Ломоносов, признал вину в содеянном и попросил время на возмещение ущерба. «Мнение защиты известно — он полностью признает вину в причинении ущерба. Мы рассчитывали, что Кошман будет присутствовать», — сообщил суду адвокат Никита Дементьев. По его словам, сейчас им необходимо время для урегулирования вопроса о возмещении ущерба. Он попросил суд перенести заседания. Прокурор был не против. По его словам, в целях защиты прав потерпевшего и возмещения ущерба подсудимым имеет место отложить заседание. На Кошмана напали в начале марта. Его избили, сломали несколько костей. Он написал заявление в полицию, в котором указал, что его избивали два человека. Спустя месяц правоохранителям удалось задержать одного из нападавших — Ломоносова. При избрании меры пресечения он признал вину, но не стал называть мотивов. Лишь сообщил, что они были личные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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