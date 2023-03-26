Задержан челябинец, избивший адвоката

27 марта 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Полицейские занимаются поиском второго нападавшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске задержали одного из участников нападения на адвоката Николая Кошмана. Об этом URA.RU сообщили 27 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Челябинску задержан участник нападения на адвоката. Раскрытие преступления стало делом чести для полицейских. Задержанию основного подозреваемого предшествовал большой объем проведенных оперативных мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что мотивы преступления пока устанавливаются. Решается вопрос о заключении его под стражу. На Кошмана напали в начале марта. Ему сломали челюсть и руку. Адвокат несколько недель провел в больнице. Сам он связал нападение со своей профессиональной деятельностью.

В Челябинске задержали одного из участников нападения на адвоката Николая Кошмана. Об этом URA.RU сообщили 27 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Челябинску задержан участник нападения на адвоката. Раскрытие преступления стало делом чести для полицейских. Задержанию основного подозреваемого предшествовал большой объем проведенных оперативных мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что мотивы преступления пока устанавливаются. Решается вопрос о заключении его под стражу. На Кошмана напали в начале марта. Ему сломали челюсть и руку. Адвокат несколько недель провел в больнице. Сам он связал нападение со своей профессиональной деятельностью.