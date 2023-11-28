Бывший мебельный магнат Кургана Потютьков возглавил стройфирму в Екатеринбурге

Бизнесмен Игорь Потютьков стал гендиректором строительной компании из Екатеринбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший мебельный магнат Игорь Потютьков из Кургана, ставший банкротом, получил должность генерального директора свердловской строительной компании «Стройинжиниринг». Информация об этом размещена в сервисе СБИС. По открытым данным, ранее бизнесменом было ликвидировано более 20 компаний.

«ООО „Стройинжиниринг“, г. Екатеринбург. Новый генеральный директор — Игорь Васильевич Потютьков», — указано в справке о руководителях предприятия.

Компания была создана в апреле 2023 года. Ей владеет предпринимательница Ольга Потютькова, которой принадлежит 100% акций. Она руководила фирмой в течение четырех месяцев до назначения на пост гендиректора Игоря Потютькова. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.

Дозвониться до предпринимателя Потютькова, чтобы выяснить подробности о новом месте работы, URA.RU не удалось. Предприниматель не ответил на звонок корреспондента.

Бизнесмен известен в Кургане как основатель крупного мебельного производства «Потютьков». Кроме фабрик он открывал комплекс «Бани народов Мира», ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум». Помимо этого занимался строительством жилых комплексов и торговых центров. Также предприниматель в свое время планировал создавать аквапарк и пятизвездочную гостиницу. Однако проекты оказались провальными. Позже Потютьков столкнулся с проблемами с кредиторами, с него взыскивали многомиллионные долги. На фоне проблем с банками бизнесмен переезжал в Крым, но вести бизнес не вышло, где вскоре Потютьков закрыл свое ИП. Впоследствии предпринимателю пришлось обанкротить десятки своих компаний.