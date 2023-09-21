Суд в Санкт-Петербурге оставил бывшего вице-мэра Челябинска Конарева в СИЗО

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Изменение меры пресечения Петру Конареву в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конарев петр
Петра Конарева оставили в СИЗО до 27 ноября Фото:
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Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев, задержанный ФСБ по обвинению в создании ОПГ и получении миллионных взяток, попытался выйти из СИЗО, подав жалобу во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, решение оставили в силе, Конарев пробудет под стражей до конца осени.

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции 21 сентября рассмотрел жалобу адвокатов Конарева на решение Челябинского областного суда о содержании обвиняемого под стражей. Решение суда оставили в силе. Конарев пробудет в СИЗО до 27 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Сотрудники УФСБ по региону начали громить группировку, предполагаемым лидером которой является Конарев, летом 2022 года. Были задержаны высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев, Сергей Любимов и Вадим Левченко. По мнению силовиков, они получали взятки от бизнесменов, держащих торговые ларьки. Обладая полномочиями решать судьбу ларьков, они ставили коммерсантов в безвыходное положение, вынуждая платить за покровительство. После возбуждения уголовного дела они были уволены из компании.

Осенью того же года на трассе М-5 по пути в Екатеринбург был задержан Конарев. Его обвинили в создании ОПГ и получении взяток. Показания на него дали уже бывшие руководители МКУ «Городская среда». С момента задержания Конарев находится в СИЗО. Своей вины он не признал.

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Бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев, задержанный ФСБ по обвинению в создании ОПГ и получении миллионных взяток, попытался выйти из СИЗО, подав жалобу во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, решение оставили в силе, Конарев пробудет под стражей до конца осени. «Второй апелляционный суд общей юрисдикции 21 сентября рассмотрел жалобу адвокатов Конарева на решение Челябинского областного суда о содержании обвиняемого под стражей. Решение суда оставили в силе. Конарев пробудет в СИЗО до 27 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники УФСБ по региону начали громить группировку, предполагаемым лидером которой является Конарев, летом 2022 года. Были задержаны высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев, Сергей Любимов и Вадим Левченко. По мнению силовиков, они получали взятки от бизнесменов, держащих торговые ларьки. Обладая полномочиями решать судьбу ларьков, они ставили коммерсантов в безвыходное положение, вынуждая платить за покровительство. После возбуждения уголовного дела они были уволены из компании. Осенью того же года на трассе М-5 по пути в Екатеринбург был задержан Конарев. Его обвинили в создании ОПГ и получении взяток. Показания на него дали уже бывшие руководители МКУ «Городская среда». С момента задержания Конарев находится в СИЗО. Своей вины он не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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