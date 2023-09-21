Ритейлер «Магнит» не будет судиться с тюменским заводом, где подделывали масло

Тюменские предприниматели поставляли в магазины торговой сети «Магнит» некачественное масло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители торговой сети «Магнит» (АО «Тандер») отказались писать заявление в полицию на тюменскую фирму «Сибирский вкус», которая, по версии силовиков, поставляла в магазины ритейлера поддельное сливочное масло. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что экспертиза признала продукцию маслозавода некачественной и опасной для жизни.

«По факту мошеннических действий со стороны ООО „Сибирский вкус“ и ООО „Евросибрейд“, связанных с поставкой фальсифицированной продукции в РЦ Тюмень, принято решение об отказе в обращении в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности руководства указанных юрлиц. В связи с тем, что изъятая продукция, в соответствии с лабораторным исследованием, не может находиться в обороте, признается некачественной и опасной, и может повлечь за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм находясь в складских помещениях РЦ Тюмень, просим сообщить о возможности утилизации вышеуказанных товарных позиций», — указано в официальном ответе АО «Тандер», адресованном тюменской полиции.

В адрес АО «Тандер» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в УМВД России по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что сотрудники УБЭП УМВД России по Тюменской области провели обыски на маслозаводе тюменской компании «Сибирский вкус». Предпринимателей заподозрили в том, что под видом качественного сливочного масла они поставляют крупным торговым сетям низкосортный спред. При этом, представители ритейлеров отказываются писать заявления в полицию на руководителей ООО «Сибирский вкус».