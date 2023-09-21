В Тюмени подорожали автомобильные шины

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Колеса и диски. Курган, колеса, диски, шины, резина
В специализированных центрах шины подорожали на 3-7% Фото:

В тюменских специализированных магазинах в сентябре подорожали автомобильные шины. Об этом URA.RU рассказали представители одного из магазинов сети по продаже шин и дисков.

«По сравнению с августом в сентябре цены выросли на 3-5%. На некоторые марки так процентов на 7 увеличилась цена», — рассказали в шинном центре.

Там также отметили, что подорожание коснулось как шин отечественных производителей, так и импортных. В магазине добавляют, что цена зависит от нескольких факторов, например, от сложностей в логистике, колебании курса валют и сезонности. Чем ближе период замены летней резины на зимнюю, тем выше цена.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало автомобильное топливо. Цена изменилась на бензин марки АИ-95.

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В тюменских специализированных магазинах в сентябре подорожали автомобильные шины. Об этом URA.RU рассказали представители одного из магазинов сети по продаже шин и дисков. «По сравнению с августом в сентябре цены выросли на 3-5%. На некоторые марки так процентов на 7 увеличилась цена», — рассказали в шинном центре. Там также отметили, что подорожание коснулось как шин отечественных производителей, так и импортных. В магазине добавляют, что цена зависит от нескольких факторов, например, от сложностей в логистике, колебании курса валют и сезонности. Чем ближе период замены летней резины на зимнюю, тем выше цена. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало автомобильное топливо. Цена изменилась на бензин марки АИ-95.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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