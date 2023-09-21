В Тюмени подорожали автомобильные шины

В специализированных центрах шины подорожали на 3-7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменских специализированных магазинах в сентябре подорожали автомобильные шины. Об этом URA.RU рассказали представители одного из магазинов сети по продаже шин и дисков.

«По сравнению с августом в сентябре цены выросли на 3-5%. На некоторые марки так процентов на 7 увеличилась цена», — рассказали в шинном центре.

Там также отметили, что подорожание коснулось как шин отечественных производителей, так и импортных. В магазине добавляют, что цена зависит от нескольких факторов, например, от сложностей в логистике, колебании курса валют и сезонности. Чем ближе период замены летней резины на зимнюю, тем выше цена.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожало автомобильное топливо. Цена изменилась на бензин марки АИ-95.