В Минэнерго заявили о скором снижении цен на топливо

22 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Цены на топливо в скором времени снизятся, заявил Антон Рубцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В скором времени в России цены на топливо снизятся, а доходность заправочных станций стабилизируется. Об этом сообщили директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Минэнерго Антон Рубцов на совещании комитета Совета Федерации по ситуации с топливом. «Правительство приняло беспрецедентные меры. Несколько дней наблюдаем снижение цен. В ближайшее время увидим снижение цен как в крупном, так и в мелком опте, стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте», — заявил Антон Рубцов, его слова передает РИА Новости. Ранее Россия бессрочно запретила экспортировать топливо. Это нужно для стабилизации оптовых цен и ситуации на рынке. До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщал, что в РФ может сложиться дефицит топлива. Эти слова прозвучали на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо. Из-за решения России ограничить поставки в другие страны в Европе выросли цены на топливо, передает RT.

В скором времени в России цены на топливо снизятся, а доходность заправочных станций стабилизируется. Об этом сообщили директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Минэнерго Антон Рубцов на совещании комитета Совета Федерации по ситуации с топливом. «Правительство приняло беспрецедентные меры. Несколько дней наблюдаем снижение цен. В ближайшее время увидим снижение цен как в крупном, так и в мелком опте, стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте», — заявил Антон Рубцов, его слова передает РИА Новости. Ранее Россия бессрочно запретила экспортировать топливо. Это нужно для стабилизации оптовых цен и ситуации на рынке. До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщал, что в РФ может сложиться дефицит топлива. Эти слова прозвучали на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо. Из-за решения России ограничить поставки в другие страны в Европе выросли цены на топливо, передает RT.