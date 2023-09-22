В Минэнерго заявили о скором снижении цен на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, топливо, роснефть, заправщик, авиакомпания аэрофлот, ливрея добролет
Цены на топливо в скором времени снизятся, заявил Антон Рубцов Фото:

В скором времени в России цены на топливо снизятся, а доходность заправочных станций стабилизируется. Об этом сообщили директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Минэнерго Антон Рубцов на совещании комитета Совета Федерации по ситуации с топливом.

«Правительство приняло беспрецедентные меры. Несколько дней наблюдаем снижение цен. В ближайшее время увидим снижение цен как в крупном, так и в мелком опте, стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте», — заявил Антон Рубцов, его слова передает РИА Новости.

Ранее Россия бессрочно запретила экспортировать топливо. Это нужно для стабилизации оптовых цен и ситуации на рынке. До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщал, что в РФ может сложиться дефицит топлива. Эти слова прозвучали на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо. Из-за решения России ограничить поставки в другие страны в Европе выросли цены на топливо, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В скором времени в России цены на топливо снизятся, а доходность заправочных станций стабилизируется. Об этом сообщили директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Минэнерго Антон Рубцов на совещании комитета Совета Федерации по ситуации с топливом. «Правительство приняло беспрецедентные меры. Несколько дней наблюдаем снижение цен. В ближайшее время увидим снижение цен как в крупном, так и в мелком опте, стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте», — заявил Антон Рубцов, его слова передает РИА Новости. Ранее Россия бессрочно запретила экспортировать топливо. Это нужно для стабилизации оптовых цен и ситуации на рынке. До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщал, что в РФ может сложиться дефицит топлива. Эти слова прозвучали на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо. Из-за решения России ограничить поставки в другие страны в Европе выросли цены на топливо, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...