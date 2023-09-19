Жители Еревана вышли на митинг протеста к зданию правительства страны. Они обвиняют руководство Армении в развязывании конфликта с Азербайджаном.
«Более ста тысяч граждан Армении находятся в Нагорном Карабахе. Вы должны защитить их, не смотрите со стороны», — заявил один из местных жителей. На площади перед правительством находятся около 500 человек. Они критикуют действующую власть и лично главу Армении Николу Пашиняна в обострении ситуации в Карабахе. Прямой эфир митинга идет по телеканалу 24ТВ.
Ранее Азербайджан сообщил о начале военной операции на территории Нагорного Карабаха. По заявлению Пашиняна, военные пытаются прорвать линию соприкосновения и захватить несколько населенных пунктов. Армения уже призвала Россию, Совбез ООН и США вмешаться в ситуацию. Россия в свою очередь призвала прекратить военный конфликт, передает телеканал 360. Краткая информация о причинах обострения ситуации есть на сайте URA.RU.
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