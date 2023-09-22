Опубликовано фото самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы в Перми

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, крыло самолета, авиакомпания red wings
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося Фото:

Уральская транспортная прокуратура опубликовала фото и видео с места происшествия в пермском аэропорту, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На кадрах, представленных надзорным органом в Telegram видно, как самолет транспортируют на взлетную полосу. На месте работают технические и аварийно-спасательные службы аэропорта.

«Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту выезда за пределы вздлетно-посадочной полосы воздушного судна, принадлежащего Турецким авиалиниям. В ходе проведения проверка будет дана оценка требованию законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Самолетом Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров при посадке. На борту воздушного судна находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. После инцидента аэропорт временно приостанавливал свою работу, сейчас воздушная гавань работает в прежнем режиме. В случившемся разбирается транспортная прокуратура.

Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы взетно-посадочной полосы при посадке
Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы взетно-посадочной полосы при посадке
Фото:

На борту самолета находилось 174 человека, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал
На борту самолета находилось 174 человека, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал
Фото:

Воздушное судно буксируют на взлетно-посадочную полосу
Воздушное судно буксируют на взлетно-посадочную полосу
Фото:

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Уральская транспортная прокуратура опубликовала фото и видео с места происшествия в пермском аэропорту, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На кадрах, представленных надзорным органом в Telegram видно, как самолет транспортируют на взлетную полосу. На месте работают технические и аварийно-спасательные службы аэропорта. «Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту выезда за пределы вздлетно-посадочной полосы воздушного судна, принадлежащего Турецким авиалиниям. В ходе проведения проверка будет дана оценка требованию законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Самолетом Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров при посадке. На борту воздушного судна находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. После инцидента аэропорт временно приостанавливал свою работу, сейчас воздушная гавань работает в прежнем режиме. В случившемся разбирается транспортная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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