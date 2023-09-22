Полковник объяснил бессмысленность поставок американских танков Украине

Полковник Матвийчук: ВСУ не хватит танков США для контрнаступления

23 сентября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Abrams предназначены для пустынь, отметил Анатолий Матвийчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Abrams, которые США планируют направить в ближайшее время на Украину, будут просто стоять, так как они не смогут двигаться в осенней грязи. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он добавил, что танков попросту не хватит для наступления. «Abrams весит более 60 тонн. Сейчас на Украине начнутся дожди, распутица. Удельный груз танка не приспособлен для движения в такой тяжелой грязи. Abrams предназначены для военных действий где-то по песочку, где-то по пустыне, где-то на Ближнем Востоке. Для Европы они очень тяжелые и их эксплуатация в Польше показала, что они даже маленький обледенелый подъем практически не могут преодолеть. Скорее всего они будут стоять, а работа ВСУ будет идти диверсионными группами», — объяснил Анатолий Матвийчук. По словам полковника в отставке, танков Abrams не хватит для наступления ВСУ. «[Президент Украины] Владимир Зеленский начал убалтывать [президента США] Джо Байдена, что ему что-то надо, потому что ему уже никто не верит. Я думаю, что поставки Abrams — это чистейшей воды провокация, пропагандистский трюк. Те танки, что придут на Украину, ничего критического сделать не смогут, потому что их очень мало. Чтобы было контрнаступление, их должно быть не менее 600-700, а речь идет о 10, максимум 30», — добавил Матвийчук. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер завил, что Abrams поступят на Украину в ближайшие дни и недели. Правительство США пообещало передать Киеву комплект из 31 танка. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин отмечал, что у ВСУ есть всего месяц-полтора, чтобы закрепиться и сделать какой-то рывок, так как в октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки Abrams, которые США планируют направить в ближайшее время на Украину, будут просто стоять, так как они не смогут двигаться в осенней грязи. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он добавил, что танков попросту не хватит для наступления. «Abrams весит более 60 тонн. Сейчас на Украине начнутся дожди, распутица. Удельный груз танка не приспособлен для движения в такой тяжелой грязи. Abrams предназначены для военных действий где-то по песочку, где-то по пустыне, где-то на Ближнем Востоке. Для Европы они очень тяжелые и их эксплуатация в Польше показала, что они даже маленький обледенелый подъем практически не могут преодолеть. Скорее всего они будут стоять, а работа ВСУ будет идти диверсионными группами», — объяснил Анатолий Матвийчук. По словам полковника в отставке, танков Abrams не хватит для наступления ВСУ. «[Президент Украины] Владимир Зеленский начал убалтывать [президента США] Джо Байдена, что ему что-то надо, потому что ему уже никто не верит. Я думаю, что поставки Abrams — это чистейшей воды провокация, пропагандистский трюк. Те танки, что придут на Украину, ничего критического сделать не смогут, потому что их очень мало. Чтобы было контрнаступление, их должно быть не менее 600-700, а речь идет о 10, максимум 30», — добавил Матвийчук. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер завил, что Abrams поступят на Украину в ближайшие дни и недели. Правительство США пообещало передать Киеву комплект из 31 танка. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин отмечал, что у ВСУ есть всего месяц-полтора, чтобы закрепиться и сделать какой-то рывок, так как в октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди.