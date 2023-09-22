Сенатор США назвал Зеленского президентом Америки

Сенатор США: создается ощущение, что Америкой руководит Зеленский, а не Байден

23 сентября 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Джо Байдена уличили в том, что им манипулирует глава Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не понимает, что все происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл. «Президент Зеленский — настоящий президент Соединенных Штатов. Зеленский рулит этим шоу. Он этим занимается уже полтора года. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это и думают: „Кто же главный в нашей стране?“» — сказал Томми Табервилл в интервью каналу Fox Business. Ранее американские СМИ писали, что Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг из-за провала контрнаступления. Журналисты уверены, что Зеленский убедил Вашингтон организовать поставку, потому что это якобы позволит Киеву быстро прорвать российскую оборону. При этом западные партнеры все чаще признаются, что испытывают разочарование от наступательной компании ВСУ. В сентябре в Пентагоне заявляли об очередном пакете помощи Украине. Речь — о сумме, превышающей 600 млн долларов. В США также анонсировали новый пакет военной поддержки, передает НСН.

Президент США Джо Байден не понимает, что все происходящее на фоне спецоперации выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл. «Президент Зеленский — настоящий президент Соединенных Штатов. Зеленский рулит этим шоу. Он этим занимается уже полтора года. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это и думают: „Кто же главный в нашей стране?“» — сказал Томми Табервилл в интервью каналу Fox Business. Ранее американские СМИ писали, что Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг из-за провала контрнаступления. Журналисты уверены, что Зеленский убедил Вашингтон организовать поставку, потому что это якобы позволит Киеву быстро прорвать российскую оборону. При этом западные партнеры все чаще признаются, что испытывают разочарование от наступательной компании ВСУ. В сентябре в Пентагоне заявляли об очередном пакете помощи Украине. Речь — о сумме, превышающей 600 млн долларов. В США также анонсировали новый пакет военной поддержки, передает НСН.