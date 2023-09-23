Военкоры показали кадры удара по российским миротворцам в Карабахе. Видео

23 сентября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

В сети появились кадры как армия Азербайджана наносит удары по российским миротворцам 19 и 20 сентября в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили военкоры Юрий Котенок и Александр Коц. «Итого как минимум четыре факта нападения Баку на наших военных, включая атаку на один из постов наблюдения. На случайность явно не спишешь», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что армия Азербайджана ударила по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Эту же информацию опубликовал и Алескандр Коц в своем telegram-канале. Ранее в Нагорном Карабахе снова обострилась ситуация. 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в регионе. Спустя время Карабах капитулировал, операция была свернута. Во время этого армия Азербайджана нанесла удары по российским миротворцам. Погибли шесть человек, среди которых двое заместителей командующего миротворческим контингентом. По данному происшествию уже возбуждено уголовное дело, власти Азербайджана принесли извинения, заявив, что удары были нанесены из-за ошибки. Военные перепутали российских миротворцев с вооруженными формированиями Карабаха.