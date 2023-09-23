Лавров обвинил ФРГ в сокрытии данных о Навальном

23 сентября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Россия не имеет данных об отравлении Скрипалей и Навального, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия до сих пор не получила от Германии никаких объяснений по ряду вопросов, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, а также «отравление» блогера-оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что отказ ФРГ предоставлять данные анализов вызывает вопросы. «Мы до сих пор ничего не имеем. Как не имеем объяснений от Запада по ряду других вопросов, начиная с отравления Скрипалей и отравления Навального. Германия говорит „не дадим мы вам анализы посмотреть“. Германия запрещает. А почему?» — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Сергей и его дочь Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом в 2018 году. Британские власти обвинили российские спецслужбы и заявили, что отравляющее вещество «Новичок» было якобы произведено в России. В августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Он был доставлен в больницу в Омске, а затем отправлен в клинику в Германии. Западные ученые якобы обнаружили следы яда из группы «Новичок». Разведка США также обвинила российскую ФСБ в его отравлении. Москва все обвинения отрицает.

Россия до сих пор не получила от Германии никаких объяснений по ряду вопросов, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, а также «отравление» блогера-оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что отказ ФРГ предоставлять данные анализов вызывает вопросы. «Мы до сих пор ничего не имеем. Как не имеем объяснений от Запада по ряду других вопросов, начиная с отравления Скрипалей и отравления Навального. Германия говорит „не дадим мы вам анализы посмотреть“. Германия запрещает. А почему?» — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Сергей и его дочь Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом в 2018 году. Британские власти обвинили российские спецслужбы и заявили, что отравляющее вещество «Новичок» было якобы произведено в России. В августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Он был доставлен в больницу в Омске, а затем отправлен в клинику в Германии. Западные ученые якобы обнаружили следы яда из группы «Новичок». Разведка США также обвинила российскую ФСБ в его отравлении. Москва все обвинения отрицает.