Рейсы из Сочи авиакомпаний Utair и «Ямал» задерживают прибытие в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие трех рейсов из Сочи. В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета.
«Рейс YC186 авиакомпании „Ямал“, рейс ЮТ8186 авиакомпании Utair и рейс N4509 авиакомпании NordWind задерживают прилет. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в пресс-службе тюменского аэропорта.
Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задержатся на 30 минут и по данным онлайн табло должны прибыть в 4.30. Рейс авиаперевозчика NordWind задержится почти на час и прилетит в аэропорт Тюмени в 6.40.
Ранее в тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направлялись в Березово (ХМАО). Причина задержки не уточнялась.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.