Рейсы из Сочи авиакомпаний Utair и «Ямал» задерживают прибытие в Тюмень

24 сентября 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие трех рейсов из Сочи. В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. «Рейс YC186 авиакомпании „Ямал“, рейс ЮТ8186 авиакомпании Utair и рейс N4509 авиакомпании NordWind задерживают прилет. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в пресс-службе тюменского аэропорта. Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задержатся на 30 минут и по данным онлайн табло должны прибыть в 4.30. Рейс авиаперевозчика NordWind задержится почти на час и прилетит в аэропорт Тюмени в 6.40. Ранее в тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направлялись в Березово (ХМАО). Причина задержки не уточнялась.

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие трех рейсов из Сочи. В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. «Рейс YC186 авиакомпании „Ямал“, рейс ЮТ8186 авиакомпании Utair и рейс N4509 авиакомпании NordWind задерживают прилет. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в пресс-службе тюменского аэропорта. Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задержатся на 30 минут и по данным онлайн табло должны прибыть в 4.30. Рейс авиаперевозчика NordWind задержится почти на час и прилетит в аэропорт Тюмени в 6.40. Ранее в тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направлялись в Березово (ХМАО). Причина задержки не уточнялась.