23 сентября 2023

Рейсы из Сочи авиакомпаний Utair и «Ямал» задерживают прибытие в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие трех рейсов из Сочи. В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета.

«Рейс YC186 авиакомпании „Ямал“, рейс ЮТ8186 авиакомпании Utair и рейс N4509 авиакомпании NordWind задерживают прилет. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в пресс-службе тюменского аэропорта.

Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задержатся на 30 минут и по данным онлайн табло должны прибыть в 4.30. Рейс авиаперевозчика NordWind задержится почти на час и прилетит в аэропорт Тюмени в 6.40.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направлялись в Березово (ХМАО). Причина задержки не уточнялась.

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В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие трех рейсов из Сочи. В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. «Рейс YC186 авиакомпании „Ямал“, рейс ЮТ8186 авиакомпании Utair и рейс N4509 авиакомпании NordWind задерживают прилет. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в пресс-службе тюменского аэропорта. Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задержатся на 30 минут и по данным онлайн табло должны прибыть в 4.30. Рейс авиаперевозчика NordWind задержится почти на час и прилетит в аэропорт Тюмени в 6.40. Ранее в тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направлялись в Березово (ХМАО). Причина задержки не уточнялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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