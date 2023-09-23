23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Ноябрьске из-за пожара пострадали подросток и ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске из-за пожара в больницу попали девочка и подросток Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном жилом доме произошел пожар. В результате него отправили на стационарное лечение подростка, а на следующий день госпитализировали девочку. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Ноябрьске в 01:19 на улице 8 марта, 8 произошло горение мебели и личных вещей в квартире. Из-за пожара пострадал парень 2004 года рождения. Ему назначили стационарное лечение. Утром госпитализировали девочку 2011 года рождения с легким отравление продуктами горения. Она была оставлена на сутки под наблюдением», — написали в telegram-канале «NSK».

Также из-за огня был поврежден деревянный стеллаж с личными вещами. На стене остались следы копоти. Причины пожара сейчас устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу УМЧС по ЯНАО. Ответ на него ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном жилом доме произошел пожар. В результате него отправили на стационарное лечение подростка, а на следующий день госпитализировали девочку. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Ноябрьске в 01:19 на улице 8 марта, 8 произошло горение мебели и личных вещей в квартире. Из-за пожара пострадал парень 2004 года рождения. Ему назначили стационарное лечение. Утром госпитализировали девочку 2011 года рождения с легким отравление продуктами горения. Она была оставлена на сутки под наблюдением», — написали в telegram-канале «NSK». Также из-за огня был поврежден деревянный стеллаж с личными вещами. На стене остались следы копоти. Причины пожара сейчас устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу УМЧС по ЯНАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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