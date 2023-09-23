В Ноябрьске из-за пожара пострадали подросток и ребенок

24 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске из-за пожара в больницу попали девочка и подросток Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном жилом доме произошел пожар. В результате него отправили на стационарное лечение подростка, а на следующий день госпитализировали девочку. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Ноябрьске в 01:19 на улице 8 марта, 8 произошло горение мебели и личных вещей в квартире. Из-за пожара пострадал парень 2004 года рождения. Ему назначили стационарное лечение. Утром госпитализировали девочку 2011 года рождения с легким отравление продуктами горения. Она была оставлена на сутки под наблюдением», — написали в telegram-канале «NSK». Также из-за огня был поврежден деревянный стеллаж с личными вещами. На стене остались следы копоти. Причины пожара сейчас устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу УМЧС по ЯНАО. Ответ на него ожидается.

В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном жилом доме произошел пожар. В результате него отправили на стационарное лечение подростка, а на следующий день госпитализировали девочку. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Ноябрьске в 01:19 на улице 8 марта, 8 произошло горение мебели и личных вещей в квартире. Из-за пожара пострадал парень 2004 года рождения. Ему назначили стационарное лечение. Утром госпитализировали девочку 2011 года рождения с легким отравление продуктами горения. Она была оставлена на сутки под наблюдением», — написали в telegram-канале «NSK». Также из-за огня был поврежден деревянный стеллаж с личными вещами. На стене остались следы копоти. Причины пожара сейчас устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу УМЧС по ЯНАО. Ответ на него ожидается.