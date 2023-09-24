Мэр Екатеринбурга договорился с бизнесом о будущем спикере думы

Какие условия выдвинули Алексею Орлову, доподлинно не известно Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов договорился с бизнес-группами, контролирующими голоса в новой думе, что они поддержат чуждую им кандидатуру сотрудницы УрФУ Анны Гурарий на пост спикера новой думы — когда вопрос вынесут на рассмотрение. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к представительному органу.

По его данным, за последние две недели у Орлова были встречи как минимум с депутатом Алексеем Вихаревым (контролирует до восьми голосов из 35), представителями УГМК (четыре голоса) и РМК (два голоса). Они состоялись уже после того, как Орлов и губернатор Евгений Куйвашев решили, что Гурарий возглавит новый созыв.

Были ли выдвинуты Орлову какие-то просьбы в обмен на поддержку Гурарий, собеседник не уточнил. Вихарев через два дня после встречи с Орловым возглавил фракцию «Единой России», а близкому к нему депутату Александру Колесникову обещано кресло председателя комиссии по городскому хозяйству. Депутат от РМК Алексей Шестаков, как ожидается возглавит комиссию по муниципальной собственности, депутат от УГМК Илья Бондарев стал вице-спикером думы, а другой представитель холдинга в думе — Сергей Козлов — рассматривается как будущий глава комиссии по экономике.

Выборы в думу прошли 9—10 сентября. По их итогам большинство мест получили именно те, кого Орлов хотел бы видеть в новом созыве. В его фракцию в думе относят от девяти до 11 депутатов.

О том, что спикером будет 33-летняя Гурарий, URA.RU сообщило 13 сентября. Новость по-настоящему шокировала политтусовку: этой фамилии ранее не было ни в каких шорт-листах, многие ставили на экс-спецслужбиста Сергея Павленко — «кандидата от миллиардеров». А Орлов объяснял, что у Гурарий есть три преимущества, одно из которых — как раз равноудаленность от представленных в думе ФПГ, хоть ее и кампанию финансировала «Синара».

Позднее стало известно, что официальное утверждение ее в должности откладывается до октября. По самой распространенной версии, причина в том, что Гурарий еще не согласовали администрация президента РФ и УФСБ. Этой паузой готов воспользоваться бывший председатель Игорь Володин — представитель бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»), контролирующего в новой думе пять голосов.