С УК пермского миллиардера взыскивают деньги, отданные за ремонт в ЖК «Арсенал»

Средства были перечислены жильцами на содержание и ремонт дома в ЖК «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское товарищество собственников жилья «Красные Казармы, 69» через пытается взыскать около четверти миллиона рублей с управляющей компании «СМУ № 2 Сатурн-Р», принадлежащей миллиардеру Александру Репину. В исковом заявлении от ТСЖ, поступившем в краевой арбитражный суд, указано что эти средства УК получила за содержание и текущий ремонт дома, расположенного в ЖК «Арсенал»

«ТСЖ «Красные Казармы, 69»», обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р», о взыскании 249 390 рублей. неосновательного обогащения в виде неизрасходованных денежных средств. Они были получены от собственников помещений за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома № 69 по улице Красные Казармы города Перми в ЖК «Арсенал». Также истец просит взыскать 6,4 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными за период с 11.01.2023 года по 12.05.2023 года», — сообщается в картотеке суда.

В документе уточняется, что ответчик оспорил иск. Он требует отказать истцу в удовлетворении исковых требований. Судебное заседание по делу назначено на 17 октября 2023 года.

ТСЖ «Красные Казармы, 69» расположено в построенном холдингом «Сатурн-Р» жилом комплексе «Арсенал». Принадлежащее пермскому миллиардеру Александру Репину ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» управляет многоквартирными домами в данном ЖК. По итогам 2022 года, а также первого полугодия 2023 года, данная компания возглавила рейтинг лучших УК Пермского края.