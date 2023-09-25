В ЯНАО скандальный подрядчик из ХМАО сорвал сроки ремонта объекта

В ЯНАО ООО «Прайд» оштрафовали за срыв ремонта школы в Муравленко

25 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ООО «Прайд» сорвало ремонт музыкальной школы и заплатит неустойку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) компания ООО «Прайд», зарегистрированная в Югорске (ХМАО) сорвала сроки ремонта музыкальной школы и выплатит неустойку и штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. Этот же подрядчик не выполнил обязательства по ремонту здания туберкулезного диспансера в Салехарде, следует из данных Арбитражного суда. «В 2022 году управление коммунального заказа с ООО „Прайд“ был заключен контракт по капитальному ремонту музыкальной школы в Муравленко, но в установленные договором сроки работы не были выполнены. В связи с нарушением календарных сроков выполнения работ заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о понуждении подрядчика к надлежащему исполнению условий контракта и взысканию неустойки (требования удовлетворены)», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, директор предприятия заплатит штраф в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей. Ранее, ООО «Прайд» не выполнила обязательства по проведению ремонта здания туберкулезного диспансера в Салехарде. Контракт с подрядчиком был расторгнут в арбитражном суде ЯНАО, решение оставлено без изменения арбитражным судом Западно-Сибирского округа в начале 2023 года. ООО «Прайд» подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ, но жалоба не была принята к рассмотрению, следует из данных картотеки Арбитражного суда. ООО «Прайд» занимался строительством арт-резиденции в Ноябрьске и также сорвал сроки. На данный момент над созданием арт-резиденции работает другой подрядчик, а судебный процесс со строителями из ХМАО продолжается. Ранее URA.RU рассказало, что в 2020 году ООО «Прайд» заключило контракт на ремонт туберкулезного центра в Салехарде. До этого, компания строила железнодорожный вокзал в Нягани, который превратился в один из известных долгостроев ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Муравленко (ЯНАО) компания ООО «Прайд», зарегистрированная в Югорске (ХМАО) сорвала сроки ремонта музыкальной школы и выплатит неустойку и штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. Этот же подрядчик не выполнил обязательства по ремонту здания туберкулезного диспансера в Салехарде, следует из данных Арбитражного суда. «В 2022 году управление коммунального заказа с ООО „Прайд“ был заключен контракт по капитальному ремонту музыкальной школы в Муравленко, но в установленные договором сроки работы не были выполнены. В связи с нарушением календарных сроков выполнения работ заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о понуждении подрядчика к надлежащему исполнению условий контракта и взысканию неустойки (требования удовлетворены)», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, директор предприятия заплатит штраф в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей. Ранее, ООО «Прайд» не выполнила обязательства по проведению ремонта здания туберкулезного диспансера в Салехарде. Контракт с подрядчиком был расторгнут в арбитражном суде ЯНАО, решение оставлено без изменения арбитражным судом Западно-Сибирского округа в начале 2023 года. ООО «Прайд» подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ, но жалоба не была принята к рассмотрению, следует из данных картотеки Арбитражного суда. ООО «Прайд» занимался строительством арт-резиденции в Ноябрьске и также сорвал сроки. На данный момент над созданием арт-резиденции работает другой подрядчик, а судебный процесс со строителями из ХМАО продолжается. Ранее URA.RU рассказало, что в 2020 году ООО «Прайд» заключило контракт на ремонт туберкулезного центра в Салехарде. До этого, компания строила железнодорожный вокзал в Нягани, который превратился в один из известных долгостроев ХМАО.