На агропредприятии, где курганцы отказывались убирать урожай, ищут трактористов

Агропредприятие «Миллениум» набирает трактористов в разгар уборочной кампании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

На агропредприятии «Миллениум», где работники устраивали забастовку и отказывались убирать урожай зерна, ищут трактористов-машинистов. Работникам обещают платить от 30 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на портале службы занятости населения Курганской области.

«На ООО „Миллениум“ требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства. Требования к кандидатам: основное общее образование (9 классов), ответственность. Вакантных рабочих мест — 9. Заработная плата от 30 000 рублей», — говорится в вакансии. График работы: пять дней в неделю.

Работникам необходимо заниматься выполнением уборочных работ, погрузкой и разгрузкой на тракторах. Кроме того, в обязанности входит обслуживание и заправка тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники.

Также на предприятие требуются водители автомобилей на зарплату от 25 тысяч рублей. Еще одно объявление на должность заместителя директора по экономике. Сотруднику необходимо иметь высшее образование и опыт работы. Заработная плата — от 45 тысяч рублей.

URA.RU направило запрос директору агропредприятии «Миллениум» Александру Лепехину. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие устроили забастовку и отказались собирать урожай зерна из-за конфликта с директором. По словам инсайдеров, заявление на увольнение написали более 20 человек. С бунтующими курганцами приходится разбираться семье тюменского олигарха Шевчика. При этом глава курганского агропредприятия «Миллениум» Александр Лепехин опроверг срыв уборочной кампании и массовые увольнения сотрудников. С его слов, это была провокация двух бывших работников. Также директор отметил, что прокуратура и трудовая инспекция не выявила никаких нарушений.