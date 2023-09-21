Курганская компания семьи тюменского олигарха отрицает массовые увольнения

Глава курганского агропредприятия «Миллениум» опроверг срыв уборочной кампании

Руководство агропредприятия «Миллениум» отрицает массовые увольнения работников в период уборки урожая Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

Директор курганского сельхозпредприятия «Миллениум» Александр Лепехин отрицает массовые увольнения работников и срыв уборочной кампании. По его словам, прокуратура и трудовая инспекция провели проверку и не выявили никаких нарушений. Об этом руководитель агропредприятия заявил корреспонденту URA.RU в ответе на запрос. Председателем совета директоров агрохолдинга, в который входит «Миллениум», является брат тюменского олигарха Владимира Шевчика — Василий Шевчик.

«Уборка урожая продолжается в плановом режиме, все отделения предприятия работают штатно. Трудовой инспекцией и прокуратурой проведена проверка. Никаких нарушений не выявлено. Были поданы два заявления от управляющего отделения и механизатора. Эти сотрудники уволены в связи с серьезными замечаниями. Они и распространили недостоверную информацию о работе предприятия по неизвестным мотивам», — рассказал Лепехин. По его словам, бывшие сотрудники распространяют недостоверную информацию о работе предприятия для дестабилизации ситуации в районе во время сложной уборки зерновых.

В прокуратуре Курганской области URA.RU информацию об окончании проверки не подтвердили. По данным пресс-службы ведомства, результаты еще неизвестны. В приемной Государственной инспекции труда в Курганской области на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области рабочие устроили забастовку и отказались убирать урожай. Причиной стал конфликт с директором предприятия «Миллениум», сообщали инсайдеры. После этого заявления на увольнения написали более 20 работников. После этого инцидента с бунтующими рабочими пришлось разбираться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, брат которого является председателем совета директоров агрохолдинга.