Курганская компания семьи тюменского олигарха отрицает массовые увольнения

Глава курганского агропредприятия «Миллениум» опроверг срыв уборочной кампании
© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, комбайн, пшеница, урожай, зерна
Руководство агропредприятия «Миллениум» отрицает массовые увольнения работников в период уборки урожая Фото:
новость из сюжета
Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

Директор курганского сельхозпредприятия «Миллениум» Александр Лепехин отрицает массовые увольнения работников и срыв уборочной кампании. По его словам, прокуратура и трудовая инспекция провели проверку и не выявили никаких нарушений. Об этом руководитель агропредприятия заявил корреспонденту URA.RU в ответе на запрос. Председателем совета директоров агрохолдинга, в который входит «Миллениум», является брат тюменского олигарха Владимира Шевчика — Василий Шевчик.

«Уборка урожая продолжается в плановом режиме, все отделения предприятия работают штатно. Трудовой инспекцией и прокуратурой проведена проверка. Никаких нарушений не выявлено. Были поданы два заявления от управляющего отделения и механизатора. Эти сотрудники уволены в связи с серьезными замечаниями. Они и распространили недостоверную информацию о работе предприятия по неизвестным мотивам», — рассказал Лепехин. По его словам, бывшие сотрудники распространяют недостоверную информацию о работе предприятия для дестабилизации ситуации в районе во время сложной уборки зерновых.

В прокуратуре Курганской области URA.RU информацию об окончании проверки не подтвердили. По данным пресс-службы ведомства, результаты еще неизвестны. В приемной Государственной инспекции труда в Курганской области на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области рабочие устроили забастовку и отказались убирать урожай. Причиной стал конфликт с директором предприятия «Миллениум», сообщали инсайдеры. После этого заявления на увольнения написали более 20 работников. После этого инцидента с бунтующими рабочими пришлось разбираться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, брат которого является председателем совета директоров агрохолдинга.

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Директор курганского сельхозпредприятия «Миллениум» Александр Лепехин отрицает массовые увольнения работников и срыв уборочной кампании. По его словам, прокуратура и трудовая инспекция провели проверку и не выявили никаких нарушений. Об этом руководитель агропредприятия заявил корреспонденту URA.RU в ответе на запрос. Председателем совета директоров агрохолдинга, в который входит «Миллениум», является брат тюменского олигарха Владимира Шевчика — Василий Шевчик. «Уборка урожая продолжается в плановом режиме, все отделения предприятия работают штатно. Трудовой инспекцией и прокуратурой проведена проверка. Никаких нарушений не выявлено. Были поданы два заявления от управляющего отделения и механизатора. Эти сотрудники уволены в связи с серьезными замечаниями. Они и распространили недостоверную информацию о работе предприятия по неизвестным мотивам», — рассказал Лепехин. По его словам, бывшие сотрудники распространяют недостоверную информацию о работе предприятия для дестабилизации ситуации в районе во время сложной уборки зерновых. В прокуратуре Курганской области URA.RU информацию об окончании проверки не подтвердили. По данным пресс-службы ведомства, результаты еще неизвестны. В приемной Государственной инспекции труда в Курганской области на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области рабочие устроили забастовку и отказались убирать урожай. Причиной стал конфликт с директором предприятия «Миллениум», сообщали инсайдеры. После этого заявления на увольнения написали более 20 работников. После этого инцидента с бунтующими рабочими пришлось разбираться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, брат которого является председателем совета директоров агрохолдинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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