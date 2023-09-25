Бойца MMA, обвиняемого в смерти челябинского героя СВО, отправили под стражу

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Обвиняемы пробудет в СИЗО два месяца Фото:

Карталинский городской суд Челябинской области 25 сентября отправил в СИЗО бойца смешанных единоборств Рустама Байжувенов, обвиняемого в смерти героя СВО Максима Никитина. Как сообщил URA.RU участник заседания, он пробудет под стражей два месяца.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 10 декабря», — сообщили URA.RU участник заседания.

В качестве оснований для избрания меры пресечения в виде СИЗО следователь привел факт того, что Байжувенов может попытаться скрыться от следствия и суда. При этом он обвиняется в тяжком преступлении. Сторона защиты, в свою очередь просила суд избрать в отношении их подопечного более мягкую меру пресечения. Например, домашний арест.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой Карталинского городского суда. Там на звонок не ответили.

Байжувенова задержали в минувшие выходные. Сам же конфликт произошел еще 16 сентября. Дочь погибшего на своей станице в социальных сетях рассказала о том, что ее отцу сломали гортань, он ударился о землю головой и погиб.

Бастрыкин поставил расследование инцидента на контроль в центральном аппарате. Также он потребовал арестовать обвиняемого.

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Карталинский городской суд Челябинской области 25 сентября отправил в СИЗО бойца смешанных единоборств Рустама Байжувенов, обвиняемого в смерти героя СВО Максима Никитина. Как сообщил URA.RU участник заседания, он пробудет под стражей два месяца. «Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 10 декабря», — сообщили URA.RU участник заседания. В качестве оснований для избрания меры пресечения в виде СИЗО следователь привел факт того, что Байжувенов может попытаться скрыться от следствия и суда. При этом он обвиняется в тяжком преступлении. Сторона защиты, в свою очередь просила суд избрать в отношении их подопечного более мягкую меру пресечения. Например, домашний арест. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой Карталинского городского суда. Там на звонок не ответили. Байжувенова задержали в минувшие выходные. Сам же конфликт произошел еще 16 сентября. Дочь погибшего на своей станице в социальных сетях рассказала о том, что ее отцу сломали гортань, он ударился о землю головой и погиб. Бастрыкин поставил расследование инцидента на контроль в центральном аппарате. Также он потребовал арестовать обвиняемого.
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Ссылки по теме
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