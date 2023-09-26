FT раскрыл истинную зависимость Европы от российских товаров

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Русская медная компания. Кыштым. Касли. Челябинск., медь, рмк
Европа получает российские товары через третьи страны, пишет FT Фото:
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Швейцарская торговая компания Glencore отправила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию в июле. Подобные поставки через третьи страны нужны, чтобы скрыть зависимость Европы от российских товаров. Об этом пишет газета Financial Times.

«Гигант по торговле сырьевыми товарами Glencore в июле этого года перевез тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, подчеркнув, что поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российских товаров», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также лондонский торговец нефтью и металлами приобрел более 5000 тонн листовой меди, произведенной российской Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Медь была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле, заключили в газете.

Европа также получает российскую нефть со скидкой через страны Азии, обходя собственные санкции. Третьи страны покупают дешевую нефть в России, перерабатывают ее и перенаправляют в Европу, получая прибыль. Среди прочего Евросоюз и США зависят от поставок российского урана. Росатом является крупнейшим производителем урана в мире и обеспечивает снабжение около 25% американских ядерных реакторов и электростанций в Европе и Азии, передает «Утро.ру».

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Швейцарская торговая компания Glencore отправила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию в июле. Подобные поставки через третьи страны нужны, чтобы скрыть зависимость Европы от российских товаров. Об этом пишет газета Financial Times. «Гигант по торговле сырьевыми товарами Glencore в июле этого года перевез тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, подчеркнув, что поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российских товаров», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также лондонский торговец нефтью и металлами приобрел более 5000 тонн листовой меди, произведенной российской Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Медь была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле, заключили в газете. Европа также получает российскую нефть со скидкой через страны Азии, обходя собственные санкции. Третьи страны покупают дешевую нефть в России, перерабатывают ее и перенаправляют в Европу, получая прибыль. Среди прочего Евросоюз и США зависят от поставок российского урана. Росатом является крупнейшим производителем урана в мире и обеспечивает снабжение около 25% американских ядерных реакторов и электростанций в Европе и Азии, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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