Швейцарская торговая компания Glencore отправила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию в июле. Подобные поставки через третьи страны нужны, чтобы скрыть зависимость Европы от российских товаров. Об этом пишет газета Financial Times.
«Гигант по торговле сырьевыми товарами Glencore в июле этого года перевез тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, подчеркнув, что поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российских товаров», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также лондонский торговец нефтью и металлами приобрел более 5000 тонн листовой меди, произведенной российской Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Медь была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле, заключили в газете.
Европа также получает российскую нефть со скидкой через страны Азии, обходя собственные санкции. Третьи страны покупают дешевую нефть в России, перерабатывают ее и перенаправляют в Европу, получая прибыль. Среди прочего Евросоюз и США зависят от поставок российского урана. Росатом является крупнейшим производителем урана в мире и обеспечивает снабжение около 25% американских ядерных реакторов и электростанций в Европе и Азии, передает «Утро.ру».
Швейцарская торговая компания Glencore отправила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию в июле. Подобные поставки через третьи страны нужны, чтобы скрыть зависимость Европы от российских товаров. Об этом пишет газета Financial Times. «Гигант по торговле сырьевыми товарами Glencore в июле этого года перевез тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, подчеркнув, что поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российских товаров», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также лондонский торговец нефтью и металлами приобрел более 5000 тонн листовой меди, произведенной российской Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Медь была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле, заключили в газете. Европа также получает российскую нефть со скидкой через страны Азии, обходя собственные санкции. Третьи страны покупают дешевую нефть в России, перерабатывают ее и перенаправляют в Европу, получая прибыль. Среди прочего Евросоюз и США зависят от поставок российского урана. Росатом является крупнейшим производителем урана в мире и обеспечивает снабжение около 25% американских ядерных реакторов и электростанций в Европе и Азии, передает «Утро.ру».