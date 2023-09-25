Возле драматического театра загорелись декорации
В Тюмени возле драматического театра загорелись декорации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Было загорание декораций возле драматического театра. В настоящее время пожар ликвидирован», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Звонок о пожаре поступил в 12:43. Декорации загорелись во дворе театра. По камерам наблюдался выход дыма из здания. Эвакуация драмтеатра не проводилась.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!