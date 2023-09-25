25 сентября 2023

В Тюмени начался пожар возле драмтеатра. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, драмтеатр, театр, тюменский драматический театр, драм театр, тбдт, виды тюмени
Возле драматического театра загорелись декорации Фото:

В Тюмени возле драматического театра загорелись декорации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Было загорание декораций возле драматического театра. В настоящее время пожар ликвидирован», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Звонок о пожаре поступил в 12:43. Декорации загорелись во дворе театра. По камерам наблюдался выход дыма из здания. Эвакуация драмтеатра не проводилась.

Фото:

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В Тюмени возле драматического театра загорелись декорации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Было загорание декораций возле драматического театра. В настоящее время пожар ликвидирован», — рассказали URA.RU в ведомстве. Звонок о пожаре поступил в 12:43. Декорации загорелись во дворе театра. По камерам наблюдался выход дыма из здания. Эвакуация драмтеатра не проводилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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