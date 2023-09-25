В Тюмени начался пожар возле драмтеатра. Фото, видео

26 сентября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Возле драматического театра загорелись декорации Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени возле драматического театра загорелись декорации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Было загорание декораций возле драматического театра. В настоящее время пожар ликвидирован», — рассказали URA.RU в ведомстве. Звонок о пожаре поступил в 12:43. Декорации загорелись во дворе театра. По камерам наблюдался выход дыма из здания. Эвакуация драмтеатра не проводилась. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tmn_72?w=wall-80040324_7795445

В Тюмени возле драматического театра загорелись декорации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Было загорание декораций возле драматического театра. В настоящее время пожар ликвидирован», — рассказали URA.RU в ведомстве. Звонок о пожаре поступил в 12:43. Декорации загорелись во дворе театра. По камерам наблюдался выход дыма из здания. Эвакуация драмтеатра не проводилась.