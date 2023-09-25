Глава Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») Олег Язовских поздравил ветерана Великой Отечественной войны Андрея Половинкина со столетием. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня знаменательный день — свое 100-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Половинкин. С военным комиссаром Кетовского, Притобольного и Половинного районов Тутуковым В.Ж., директором ЦСО №9 Шмаковой Л.А., руководителем МКУ „Академический территориальный отдел“ Шестаковым А.А. лично поздравил Андрея Андреевича с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы родных людей!» — написал Язовских.
Андрей Половинкин во время Великой Отечественной войны служил на Северо-западном фронте. Имеет награды за боевые заслуги и за победу над Германией.
Олег Язовских поздравил ветерана ВОВ со столетним юбилеем
Фото: личная страница главы Кетовского округа Олега Язовских в соцсети «ВКонтакте»
Ветеран ВОВ Андрей Половинкин имеет награды за боевые заслуги, за победу над Германией
Фото: личная страница главы Кетовского округа Олега Язовских в соцсети «ВКонтакте»
Глава Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») Олег Язовских поздравил ветерана Великой Отечественной войны Андрея Половинкина со столетием. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня знаменательный день — свое 100-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Половинкин. С военным комиссаром Кетовского, Притобольного и Половинного районов Тутуковым В.Ж., директором ЦСО №9 Шмаковой Л.А., руководителем МКУ „Академический территориальный отдел“ Шестаковым А.А. лично поздравил Андрея Андреевича с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы родных людей!» — написал Язовских. Андрей Половинкин во время Великой Отечественной войны служил на Северо-западном фронте. Имеет награды за боевые заслуги и за победу над Германией.