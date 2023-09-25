25 сентября 2023

Глава курганского округа Язовских поздравил ветерана ВОВ со столетием. Фото

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, медали и ордена, ветераны вов
В Курганской области чиновники поздравили ветерана ВОВ со 100-летием (архивное фото) Фото:

Глава Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») Олег Язовских поздравил ветерана Великой Отечественной войны Андрея Половинкина со столетием. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня знаменательный день — свое 100-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Половинкин. С военным комиссаром Кетовского, Притобольного и Половинного районов Тутуковым В.Ж., директором ЦСО №9 Шмаковой Л.А., руководителем МКУ „Академический территориальный отдел“ Шестаковым А.А. лично поздравил Андрея Андреевича с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы родных людей!» — написал Язовских.

Андрей Половинкин во время Великой Отечественной войны служил на Северо-западном фронте. Имеет награды за боевые заслуги и за победу над Германией.

Олег Язовских поздравил ветерана ВОВ со столетним юбилеем
Олег Язовских поздравил ветерана ВОВ со столетним юбилеем
Фото:
Ветеран ВОВ Андрей Половинкин имеет награды за боевые заслуги, за победу над Германией
Ветеран ВОВ Андрей Половинкин имеет награды за боевые заслуги, за победу над Германией
Фото:

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Глава Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») Олег Язовских поздравил ветерана Великой Отечественной войны Андрея Половинкина со столетием. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня знаменательный день — свое 100-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Половинкин. С военным комиссаром Кетовского, Притобольного и Половинного районов Тутуковым В.Ж., директором ЦСО №9 Шмаковой Л.А., руководителем МКУ „Академический территориальный отдел“ Шестаковым А.А. лично поздравил Андрея Андреевича с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы родных людей!» — написал Язовских. Андрей Половинкин во время Великой Отечественной войны служил на Северо-западном фронте. Имеет награды за боевые заслуги и за победу над Германией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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