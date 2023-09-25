В Курганской области чиновники поздравили ветерана ВОВ со 100-летием (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») Олег Язовских поздравил ветерана Великой Отечественной войны Андрея Половинкина со столетием. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня знаменательный день — свое 100-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Половинкин. С военным комиссаром Кетовского, Притобольного и Половинного районов Тутуковым В.Ж., директором ЦСО №9 Шмаковой Л.А., руководителем МКУ „Академический территориальный отдел“ Шестаковым А.А. лично поздравил Андрея Андреевича с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы родных людей!» — написал Язовских.

Андрей Половинкин во время Великой Отечественной войны служил на Северо-западном фронте. Имеет награды за боевые заслуги и за победу над Германией.

Олег Язовских поздравил ветерана ВОВ со столетним юбилеем Фото: личная страница главы Кетовского округа Олега Язовских в соцсети «ВКонтакте»