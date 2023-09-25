В Новом Уренгое провайдеры не могут урегулировать конфликт с коммунальщиками

Горожане провайдеров в конфликте с управляющей компанией (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО), дома которых остались без интернета из-за конфликта коммунальщиков и провайдеров, встали на сторону последних и написали заявление в СКР. В видео, полученном URA.RU, один из жителей прямо называет действия компании «ТСЖ» «бандитскими».

«Компания „ТСЖ“ не дает доступа провайдерам к оборудованию, из-за чего жители домов находятся без интернета. Жители дома по улице Молодежной, 9а обратились с заявлением в следственное управление СКР по ЯНАО с просьбой разобраться в ситуации. „ТСЖ“ готовится оставить нас без интернета с 27 сентября», — сообщила корреспонденту агентства одна из жительниц дома.

Жители многоквартирных домов, находящихся в управлении «ТСЖ», рассказали, что провели общее собрание собственников, на котором обвинили коммунальщиков в «бандитских методах». Представители провайдеров «Мегафон», «Ростелеком», «Сигма КТВ» подали заявление в прокуратуру, с просьбой помочь урегулировать конфликт.

«Мы не отказываемся заключить договоры ни с УК „ТСЖ“, ни с какой-либо другой управляющей компанией. Более того, уже около двух лет действует аналогичный договор с УК „Оптимист“, где расчет аренды идет от количества занимаемой оборудованием площади», — прокомментировали ситуацию корреспонденту агентства в компании «Сигма КТВ».

«Из-за повреждения оборудования более 60 абонентов сейчас испытывают сложности с домашним интернетом и цифровым телевидением. Мы готовы оперативно восстановить работоспособность сетей связи при условии получения доступа в технические помещения многоквартирных домов. Также мы открыты для диалога с управляющей компанией и урегулирования ситуации в рамках правового поля», — сообщили в пресс-службе ПАО «Мегафон».

С компанией «ТСЖ» корреспонденту связаться не удалось. По многоканальному телефону, указанному на сайте, не удалось дождаться ответа оператора.

Ранее URA.RU рассказало, что компания «ТСЖ» препятствует провайдерам в доступе к оборудованию, которое оказалось повреждено. Жители одного из домов пожаловались в прокуратуру на действия коммунальщиков.