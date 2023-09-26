Пермяка, насмерть сбившего студентку, требуют арестовать на два месяца

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
Меру пресечения задержанному пермяку выберут в Кировском районном суде Фото:

В Перми следователи ходатайствуют в суде о заключении под стражу на два месяца водителя, сбившего пешеходов у торгового центра «Браво». Пермяка обвиняют в нарушении ПДД, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

«Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца 23-летнего водителя, который сбил пешеходов у торгового центра „Браво“ в Перми. Молодому человеку вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП», — сообщили «АИФ-Пермь» в Кировском районном суде.

Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Перми 24 сентября. Студентка медтехникума и ее 18-летний друг переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В этом момент их сбила иномарка. Студентка погибла, ее друг был госпитализирован с различными травмами. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, он задержан, ведется расследование.

Прощание с погибшей девушкой состоялось возле ее дома в Краснокамске утром 26 сентября. Заседание суда, на котором виновнику аварии должны выбрать меру пресечения, пройдет 27 сентября.

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В Перми следователи ходатайствуют в суде о заключении под стражу на два месяца водителя, сбившего пешеходов у торгового центра «Браво». Пермяка обвиняют в нарушении ПДД, в результате которого погибла 17-летняя девушка. «Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца 23-летнего водителя, который сбил пешеходов у торгового центра „Браво“ в Перми. Молодому человеку вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП», — сообщили «АИФ-Пермь» в Кировском районном суде. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Перми 24 сентября. Студентка медтехникума и ее 18-летний друг переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В этом момент их сбила иномарка. Студентка погибла, ее друг был госпитализирован с различными травмами. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, он задержан, ведется расследование. Прощание с погибшей девушкой состоялось возле ее дома в Краснокамске утром 26 сентября. Заседание суда, на котором виновнику аварии должны выбрать меру пресечения, пройдет 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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