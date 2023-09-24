Следователи возбудили уголовное дело по смертельному ДТП в Перми

Скоро следователи предъявят подозреваемому обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного подозреваемого в нарушении ПДД и смерти человека. По версии следствия, водитель на большой скорости сбил двух человек, 17-летняя девушка скончалась после аварии. Об этом сообщает telegram-канал следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

«В Кировском районе города Перми во время дорожно-транспортного происшествия 17-летней местной жительнице были причинены смертельные травмы. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения)», — сообщает telegram-канал.

ДТП произошло 24 сентября в Перми. Подозреваемый на большой скорости сбил 17-летнюю девушку и 18-летнего юношу на регулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетняя скончалась на месте, парня госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Сейчас следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро ему предъявят обвинение.