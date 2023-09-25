В Пермском крае простились со сбитой насмерть студенткой

26 сентября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Родственники и друзья провожают погибшую в последний путь Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) простились с 17-летней студенткой медицинского техникума, которую 24 сентября насмерть сбил водитель в Перми. От полученных травм пермячка скончалась на месте. «Не уберегла! Прости меня! Не уберегла», — рыдала у гроба мать студентки, обнимая старшего сына. Проводить в последний путь девушку пришли около ста человек. Среди них почти половина — ее друзья, одноклассники и однокурсники из медицинского техникума, где училась погибшая. Все знакомые погибшей отзываются о ней как об очень добром человеке. «Она всегда очень веселая была, ни с кем не ругалась и не ссорилась. Всегда приходила на помощь», — рассказала подруга погибшей корреспонденту URA.RU. После прощания траурный кортеж отправится в церковь, а затем на Богородское кладбище в Краснокамске, где тело погибшей предадут земле. Ранее URA.RU сообщало, что виновник смертельной аварии после случившегося сбежал с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов нашли его дома и задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

В Краснокамске (Пермский край) простились с 17-летней студенткой медицинского техникума, которую 24 сентября насмерть сбил водитель в Перми. От полученных травм пермячка скончалась на месте. «Не уберегла! Прости меня! Не уберегла», — рыдала у гроба мать студентки, обнимая старшего сына. Проводить в последний путь девушку пришли около ста человек. Среди них почти половина — ее друзья, одноклассники и однокурсники из медицинского техникума, где училась погибшая. Все знакомые погибшей отзываются о ней как об очень добром человеке. «Она всегда очень веселая была, ни с кем не ругалась и не ссорилась. Всегда приходила на помощь», — рассказала подруга погибшей корреспонденту URA.RU. После прощания траурный кортеж отправится в церковь, а затем на Богородское кладбище в Краснокамске, где тело погибшей предадут земле. Ранее URA.RU сообщало, что виновник смертельной аварии после случившегося сбежал с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов нашли его дома и задержали. Против него возбуждено уголовное дело.