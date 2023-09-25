25 сентября 2023

В Пермском крае простились со сбитой насмерть студенткой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшей в ДТП Каракуловой Дарьей. Пермь, прощание с погибшей
Родственники и друзья провожают погибшую в последний путь Фото:

В Краснокамске (Пермский край) простились с 17-летней студенткой медицинского техникума, которую 24 сентября насмерть сбил водитель в Перми. От полученных травм пермячка скончалась на месте.

«Не уберегла! Прости меня! Не уберегла», — рыдала у гроба мать студентки, обнимая старшего сына. Проводить в последний путь девушку пришли около ста человек. Среди них почти половина — ее друзья, одноклассники и однокурсники из медицинского техникума, где училась погибшая.

Все знакомые погибшей отзываются о ней как об очень добром человеке. «Она всегда очень веселая была, ни с кем не ругалась и не ссорилась. Всегда приходила на помощь», — рассказала подруга погибшей корреспонденту URA.RU. После прощания траурный кортеж отправится в церковь, а затем на Богородское кладбище в Краснокамске, где тело погибшей предадут земле.

Ранее URA.RU сообщало, что виновник смертельной аварии после случившегося сбежал с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов нашли его дома и задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснокамске (Пермский край) простились с 17-летней студенткой медицинского техникума, которую 24 сентября насмерть сбил водитель в Перми. От полученных травм пермячка скончалась на месте. «Не уберегла! Прости меня! Не уберегла», — рыдала у гроба мать студентки, обнимая старшего сына. Проводить в последний путь девушку пришли около ста человек. Среди них почти половина — ее друзья, одноклассники и однокурсники из медицинского техникума, где училась погибшая. Все знакомые погибшей отзываются о ней как об очень добром человеке. «Она всегда очень веселая была, ни с кем не ругалась и не ссорилась. Всегда приходила на помощь», — рассказала подруга погибшей корреспонденту URA.RU. После прощания траурный кортеж отправится в церковь, а затем на Богородское кладбище в Краснокамске, где тело погибшей предадут земле. Ранее URA.RU сообщало, что виновник смертельной аварии после случившегося сбежал с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов нашли его дома и задержали. Против него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...