Политолог Баширов доложил о команде Запада наступать на Крым

27 сентября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Наступление на Крым будет вестись большими силами, считает Баширов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский по команде США приказал вести наступление в Запорожье и Крыму. Об этом заявил политолог Марат Баширов. «Американцы настояли и Зеленский дал команду наступать в Запорожье и Крыму», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик/Politjoystic». Он отметил, что атака ВСУ будет вестись большими силами. США пообещали Киеву ракеты ATACMS. Уже доставлены танки M1 «Абрамс». Политолог считает, что если украинская армия провалит эту операцию, то это завершит контрнаступление в текущем году. Очередная неудача ВСУ окончательно подорвет доверие к Киеву. За все время контрнаступления ВСУ не удалось достичь поставленных целей. Украина постоянно сталкивается с большими проблемами во время контрнаступления. По словам советника главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, с июня по сентябрь ВСУ потеряли более 70 тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский по команде США приказал вести наступление в Запорожье и Крыму. Об этом заявил политолог Марат Баширов. «Американцы настояли и Зеленский дал команду наступать в Запорожье и Крыму», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик/Politjoystic». Он отметил, что атака ВСУ будет вестись большими силами. США пообещали Киеву ракеты ATACMS. Уже доставлены танки M1 «Абрамс». Политолог считает, что если украинская армия провалит эту операцию, то это завершит контрнаступление в текущем году. Очередная неудача ВСУ окончательно подорвет доверие к Киеву. За все время контрнаступления ВСУ не удалось достичь поставленных целей. Украина постоянно сталкивается с большими проблемами во время контрнаступления. По словам советника главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, с июня по сентябрь ВСУ потеряли более 70 тысяч военных.