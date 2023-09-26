26 сентября 2023

Политолог Баширов доложил о команде Запада наступать на Крым

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Наступление на Крым будет вестись большими силами, считает Баширов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по команде США приказал вести наступление в Запорожье и Крыму. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

«Американцы настояли и Зеленский дал команду наступать в Запорожье и Крыму», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик/Politjoystic». Он отметил, что атака ВСУ будет вестись большими силами. США пообещали Киеву ракеты ATACMS. Уже доставлены танки M1 «Абрамс».

Политолог считает, что если украинская армия провалит эту операцию, то это завершит контрнаступление в текущем году. Очередная неудача ВСУ окончательно подорвет доверие к Киеву.

За все время контрнаступления ВСУ не удалось достичь поставленных целей. Украина постоянно сталкивается с большими проблемами во время контрнаступления. По словам советника главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, с июня по сентябрь ВСУ потеряли более 70 тысяч военных.

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Президент Украины Владимир Зеленский по команде США приказал вести наступление в Запорожье и Крыму. Об этом заявил политолог Марат Баширов. «Американцы настояли и Зеленский дал команду наступать в Запорожье и Крыму», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик/Politjoystic». Он отметил, что атака ВСУ будет вестись большими силами. США пообещали Киеву ракеты ATACMS. Уже доставлены танки M1 «Абрамс». Политолог считает, что если украинская армия провалит эту операцию, то это завершит контрнаступление в текущем году. Очередная неудача ВСУ окончательно подорвет доверие к Киеву. За все время контрнаступления ВСУ не удалось достичь поставленных целей. Украина постоянно сталкивается с большими проблемами во время контрнаступления. По словам советника главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, с июня по сентябрь ВСУ потеряли более 70 тысяч военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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