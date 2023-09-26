В Кургане отопление дали в 169 жилых домах

В Кургане отопление включили в 169 домах и 193 соцобъектах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане к отоплению подключили 169 многоквартирных жилых домов и 193 соцобъекта, включая школы, детские сады и больницы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В Кургане продолжают подключать к теплу жилые дома и объекты социальной сферы. По данным на 16:00 26 сентября, тепло подано в 169 многоквартирных жилых домов. По заявкам руководителей учреждений социальной сферы к теплу подключены 81 детский сад, 53 школы, 32 больницы и прочие учреждения здравоохранения, девять прочих соцобъектов, а также 18 учреждений культуры и дополнительного образования», — говорится на сайте мэрии.

Отопительный сезон для жилых домов в Кургане стартовал 25 сентября. Подключение к теплу продлится до 5 октября. По словам директора департамента ЖКХ Романа Медведева, работа по заполнению систем отопления идет согласно графику.

Ранее URA.RU писало о том, как жителям Кургана подготовиться к новому отопительному сезону. По словам специалиста из сферы ЖКХ, если в квартире батареи остались холодными, необходимо спустить воздух на верхних этажах.