Водителя, устроившего смертельное ДТП, водворили в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кировском районном суде Перми избрали меру пресечения 23-летнему Дмитрию Кульневу, который сбил двух пешеходов на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво». В результате этого ДТП на месте скончалась 17-летняя студентка, ее 18-летний друг госпитализирован с различными травмами. Водитель с места аварии скрылся, но позже был задержан. По ходатайству следствия 27 сентября суд отправил 23-летнего пермяка в СИЗО на два месяца.

«Суд, с учетом позиции гособвинения, которое считает, что находясь на свободе, мужчина может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей, удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, попросив суд учесть отсутствие у подследственного судимостей и постановки на учет у нарколога.

Резонансное ДТП со смертельным исходом произошло в Кировском районе Перми 24 сентября. 17-летняя студентка медицинского техникума и ее 18-летний друг переходили дорогу возле торгового центра «Браво» на зеленый сигнал светофора. В этот момент обоих сбила иномарка. Девушка погибла на месте, а молодого человека увезли в больницу с различными травмами. Водитель с места ДТП скрылся, но позже его задержали. Было возбуждено уголовное дело. Прощание с погибшей состоялось 26 сентября возле ее дома в Краснокамске.

Во время судебного заседания подследственный не снимал капюшон, скрывая от представителей СМИ свое лицо Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Суд не нашел оснований, чтобы оставить Дмитрий Кульнева на свободе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дмитрий Кульнев отправится в СИЗО на два месяца Фото: Сергей Русанов © URA.RU