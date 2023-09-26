26 сентября 2023

Обвиняемому в насилии над девочкой екатеринбуржцу продлили арест

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Мужчина будет под стражей до 27 октября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге бывшему сотруднику ЧОП «Русь-М1» Андрею Петухову, которого обвиняют в сексуальном насилии над 8-летней девочкой, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском суде Екатеринбурга.

«Андрею Петухову продлили содержание под стражей до 27 октября», — сказали в суде.

Восьмилетнюю девочку нашли в квартире Петухова. Несовершеннолетняя пропала в Екатеринбурге 26 июля. Ее искали два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми.

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В Екатеринбурге бывшему сотруднику ЧОП «Русь-М1» Андрею Петухову, которого обвиняют в сексуальном насилии над 8-летней девочкой, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском суде Екатеринбурга. «Андрею Петухову продлили содержание под стражей до 27 октября», — сказали в суде. Восьмилетнюю девочку нашли в квартире Петухова. Несовершеннолетняя пропала в Екатеринбурге 26 июля. Ее искали два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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