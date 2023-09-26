Обвиняемому в насилии над девочкой екатеринбуржцу продлили арест

Мужчина будет под стражей до 27 октября (архивное фото)
В Екатеринбурге бывшему сотруднику ЧОП «Русь-М1» Андрею Петухову, которого обвиняют в сексуальном насилии над 8-летней девочкой, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском суде Екатеринбурга.
«Андрею Петухову продлили содержание под стражей до 27 октября», — сказали в суде.
Восьмилетнюю девочку нашли в квартире Петухова. Несовершеннолетняя пропала в Екатеринбурге 26 июля. Ее искали два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми.
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