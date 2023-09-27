В ЛНР сообщили об эвакуации «важной персоны» из зоны СВО

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Горят леса. Село Иковка, эвакуация, вертолет мчс, лесные пожары
ВСУ, предположительно, провели эвакуацию высокопоставленного офицера, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ЛНР украинская армия провела эвакуацию «важной персоны». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении ВСУ эвакуировали «важную персону», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что украинская армия использовала санитарную авиацию для эвакуации раненого, который является высокопоставленным офицером или куратором на данном направлении.

Ранее замкомандующий вторым армейским корпусом ВС России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о значительных потерях ВСУ в ЛНР. Армия Украины продолжает ежедневные попытки прорыва российской линии обороны, но она остается стойкой, сказал Алаудинов.

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В ЛНР украинская армия провела эвакуацию «важной персоны». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении ВСУ эвакуировали «важную персону», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что украинская армия использовала санитарную авиацию для эвакуации раненого, который является высокопоставленным офицером или куратором на данном направлении. Ранее замкомандующий вторым армейским корпусом ВС России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о значительных потерях ВСУ в ЛНР. Армия Украины продолжает ежедневные попытки прорыва российской линии обороны, но она остается стойкой, сказал Алаудинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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