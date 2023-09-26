26 сентября 2023

В МЧС ЯНАО опровергли проблемы с гидрантом на пожаре, в котором погибли люди

Пожарный гидрант, предназначенный для тушения пожара в Салехарде, был исправен
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожарный гидрант, вода
Водоисточник в Салехарде находился в исправном состоянии (фото из архива) Фото:
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Пожарный водоисточник, к которому подключались пожарные при тушении дома по адресу Чапаева, 36 находился в исправном состоянии. Он прошел проверку на соответствие в начале сентября, сообщил URA.RU источник.

«Водоисточник был исправен и прошел проверку в начале сентября. Возможно, что из-за пожара произошло короткое замыкание в гидравлике, но все обстоятельства будут устанавливаться специалистами», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС. Там пояснили, что первоначально пожарные сослались на сложности при подключении к гидранту, но по уточненным данным, проблем с подключением не возникало.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде по адресу Чапаева, 36 произошел пожар, в результате которого погибло три человека. Первоначально, ГУ МЧС сообщило о сложностях при подключении к водоисточнику.

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Пожарный водоисточник, к которому подключались пожарные при тушении дома по адресу Чапаева, 36 находился в исправном состоянии. Он прошел проверку на соответствие в начале сентября, сообщил URA.RU источник. «Водоисточник был исправен и прошел проверку в начале сентября. Возможно, что из-за пожара произошло короткое замыкание в гидравлике, но все обстоятельства будут устанавливаться специалистами», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС. Там пояснили, что первоначально пожарные сослались на сложности при подключении к гидранту, но по уточненным данным, проблем с подключением не возникало. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде по адресу Чапаева, 36 произошел пожар, в результате которого погибло три человека. Первоначально, ГУ МЧС сообщило о сложностях при подключении к водоисточнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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