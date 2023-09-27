Мать назвала причину смерти девочки, найденной мертвой в ванне в Екатеринбурге

Найденная мертвой в ванной юная свердловчанка скончалась из-за асфиксии

27 сентября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

В ванной нашли мертвой двухлетнюю девочку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двухлетняя девочка, найденная мертвой в ванной в Екатеринбурге, скончалась из-за асфиксии. Ее мать добавила, что похоронила дочку в Пермском крае. «Девочка скончалась из-за асфиксии. Я похоронила ее на родине в Пермском крае», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на мать. Следователи также забрали у матери телефон и ночнушку. Трагедия произошла днем 19 сентября в одном из домов на Эльмаше. Следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». При этом силовики отмечали, что двухлетняя девочка могла утонуть из-за закрытого слива в ванной.

Двухлетняя девочка, найденная мертвой в ванной в Екатеринбурге, скончалась из-за асфиксии. Ее мать добавила, что похоронила дочку в Пермском крае. «Девочка скончалась из-за асфиксии. Я похоронила ее на родине в Пермском крае», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на мать. Следователи также забрали у матери телефон и ночнушку. Трагедия произошла днем 19 сентября в одном из домов на Эльмаше. Следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». При этом силовики отмечали, что двухлетняя девочка могла утонуть из-за закрытого слива в ванной.