Тюменские подростки придумали новую схему попрошайничества

Тюменские подростки выпрашивают бонусные баллы у клиентов сети «Бургер Кинг»

Тюменские подростки выпрашивают у клиентов «Бургер Кинг» бонусные баллы, на которые можно купить еду Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские подростки караулят клиентов сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» возле автоматов самообслуживания и просят их о том, чтобы они оформили заказ через их аккаунты. После этого они получают бонусные баллы, на которые можно купить еду. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию.

«Мы с семьей пришли на обед в ресторан „Бургер Кинг“, который находится на перекресте улиц Первомайская — Ленина. Начали оформлять заказ через автомат самообслуживания. Тут же к нам подбежал подросток и попросил, чтобы мы разрешили ему зайти на свой аккаунт. Объяснил это тем, что за нашу покупку ему начислят бонусные баллы, на которые он впоследствии сможет купить еду. Сказал, что очень хочет есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменец также столкнулся с подростками, которые караулят посетителей сети ресторанов «Бургер Кинг». «Зашел в „БК“. Там возле автоматов самообслуживания сидят пять школьников. Один сразу подбежал ко мне и спросил, не против ли я, если он войдет на свой аккаунт в терминале самообслуживания. Чтобы с моей покупки ему начислили баллы и он купил еду. Сказал, что у них с друзьями там очередь. То есть, они по очереди подходят к людям с такой просьбой», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU.

В адрес российского представительства компании «Бургер Кинг» ООО «БУРГЕР РУС» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.