Кремль напомнил Западу о ядерной доктрине РФ

Песков: ядерная доктрина России действует в полном объеме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что все пункты доктрины остаются в силе
Песков отметил, что все пункты доктрины остаются в силе Фото:

Положения российской ядерной доктрины сохраняют свою силу и продолжают действовать в полном объеме. Такое напоминание сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ядерная доктрина же действует — соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что все пункты доктрины остаются в силе.

Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий на Западе о возможных сценариях эскалации конфликта вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В последние недели в западных СМИ активно обсуждается возможность передачи Украине вооружений большой дальности. Так, издание Washington Post сообщило о переговорах между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались варианты нанесения ударов по Москве и Петербургу. Однако Трамп публично опроверг такие планы.

Ядерная доктрина России была утверждена в 2020 году и определяет условия, при которых страна может применить ядерное оружие. В их числе — агрессия против России с применением ядерного или иного оружия массового поражения, а также угроза существованию государства даже с использованием обычных вооружений.

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Положения российской ядерной доктрины сохраняют свою силу и продолжают действовать в полном объеме. Такое напоминание сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ядерная доктрина же действует — соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что все пункты доктрины остаются в силе. Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий на Западе о возможных сценариях эскалации конфликта вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем. В последние недели в западных СМИ активно обсуждается возможность передачи Украине вооружений большой дальности. Так, издание Washington Post сообщило о переговорах между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались варианты нанесения ударов по Москве и Петербургу. Однако Трамп публично опроверг такие планы. Ядерная доктрина России была утверждена в 2020 году и определяет условия, при которых страна может применить ядерное оружие. В их числе — агрессия против России с применением ядерного или иного оружия массового поражения, а также угроза существованию государства даже с использованием обычных вооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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