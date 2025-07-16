Кремль напомнил Западу о ядерной доктрине РФ

Положения российской ядерной доктрины сохраняют свою силу и продолжают действовать в полном объеме. Такое напоминание сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ядерная доктрина же действует — соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что все пункты доктрины остаются в силе.
Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий на Западе о возможных сценариях эскалации конфликта вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.
В последние недели в западных СМИ активно обсуждается возможность передачи Украине вооружений большой дальности. Так, издание Washington Post сообщило о переговорах между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались варианты нанесения ударов по Москве и Петербургу. Однако Трамп публично опроверг такие планы.
Ядерная доктрина России была утверждена в 2020 году и определяет условия, при которых страна может применить ядерное оружие. В их числе — агрессия против России с применением ядерного или иного оружия массового поражения, а также угроза существованию государства даже с использованием обычных вооружений.
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