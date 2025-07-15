В США узнали о прорывной ракете, с которой РФ выиграет космическую гонку

Российская ракета-носитель «Амур-СПГ» способна значительно укрепить позиции страны в космической сфере и вывести ее в лидеры отрасли. Об этом пишет The National Interest.
«Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели. Российскую многоразовую ракету „Амур-СПГ“ разработала государственная корпорация „Роскосмос“»,— сообщает издание.
The National Interest указывает, что создание ракеты «Амур-СПГ» направлено на обеспечение конкурентоспособности России на мировом рынке космических технологий. Летательный аппарат проектируют с 2020 года. Первая ступень ракеты, согласно техническому заданию, будет многоразовой и способна возвращаться на Землю до 50 раз. Ее оснастят двигателями РД-0169, использующими в качестве топлива жидкий кислород и сжиженный природный газ (метан). Запуск ракеты запланирован до 2030 года.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о том, что Совет при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам одобрил Национальный проект в области космоса. В рамках данного проекта планируется создание спутниковых группировок для дистанционного зондирования Земли, организации спутниковой связи, включая обеспечение широкополосного интернет-доступа, а также управления беспилотными летательными аппаратами.
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