Ростовским полицейским начали компенсировать взятки

В Ростове-на-Дону полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Об этом рассказал начальник ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
«За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями», — передает слова Речицкого РИА Новости. Он добавил, что за последние два месяца возбуждено более 25 уголовных дел по факту дачи взяток. В первой половине 2025 года было выявлено 767 коррупционных преступлений, включая 260 фактов взяток.
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