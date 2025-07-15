15 июля 2025

Европа не стала возвращать вывезенных с Украины детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Об отказе Европы возвращать вывезенных с Украины детей рассказали в российской администрации Харьковской области
Об отказе Европы возвращать вывезенных с Украины детей рассказали в российской администрации Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны отказываются возвращать родителей детей, вывезенных с территории Украины, утверждает уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. Об этом она сообщила 15 июля в telegram-канале администрации региона.

«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами», — заявила Колесник-Лавинская.

Она уточнила, что в большинстве случаев органы опеки стран ЕС руководствуются интересами ребенка и локальными нормативами. По ее информации, даже при наличии решений украинских судов о возвращении детей, некоторые европейские государства не признают их юридическую силу.

В частности, Германия и Польша отказываются передавать детей родителям, если те продолжают проживать в районах, признанных опасными. Среди дополнительных аргументов — успешная интеграция несовершеннолетних в новые семьи и образовательные учреждения на территории Евросоюза.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и стран Евросоюза, а также готовит для Киева новый список несовершеннолетних для передачи в ходе следующих переговоров. Власти РФ подчеркивают, что процесс возвращения осложняется позицией европейских стран, которые не всегда признают решения украинских судов и учитывают местные нормы опеки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны отказываются возвращать родителей детей, вывезенных с территории Украины, утверждает уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. Об этом она сообщила 15 июля в telegram-канале администрации региона. «Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами», — заявила Колесник-Лавинская. Она уточнила, что в большинстве случаев органы опеки стран ЕС руководствуются интересами ребенка и локальными нормативами. По ее информации, даже при наличии решений украинских судов о возвращении детей, некоторые европейские государства не признают их юридическую силу. В частности, Германия и Польша отказываются передавать детей родителям, если те продолжают проживать в районах, признанных опасными. Среди дополнительных аргументов — успешная интеграция несовершеннолетних в новые семьи и образовательные учреждения на территории Евросоюза. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и стран Евросоюза, а также готовит для Киева новый список несовершеннолетних для передачи в ходе следующих переговоров. Власти РФ подчеркивают, что процесс возвращения осложняется позицией европейских стран, которые не всегда признают решения украинских судов и учитывают местные нормы опеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...