Химик назвал лучший способ убрать борщевик с участка

В борьбе с борщевиком, известным своей высокой живучестью и мощной корневой системой, физическое удаление растения оказывается недостаточно эффективным. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT.
«Срезка цветоноса до формирования семян и выкапывание корневища остаются вспомогательными мерами. Наибольшую эффективность в борьбе с борщевиком показывают гербициды системного действия, основанные на солях глифосата», — пояснил эксперт для RT.
Дорохов также отметил, что препараты на основе глифосата разрешены к использованию в России в сельскохозяйственных и частных хозяйствах при условии строгого соблюдения инструкций по применению и требований безопасности. Для частных хозяйств возможно использование средств на основе солей триклопира или их смесей, которые эффективны в разрушении тканей стебля.
Эксперт подчеркнул важность выбора метода и средства для борьбы с борщевиком, учитывая стадию развития растения, погодные условия и почвенные характеристики. Он также напомнил о необходимости использования защитной одежды и проведения работ в утренние или вечерние часы для предотвращения контакта с соком растения и минимизации риска для здоровья.
Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных сорняков в России из-за ядовитого сока, вызывающего ожоги и слепоту. В стране уже действуют крупные штрафы за зарастание участков этим растением, а Госдума готовит закон, который с 1 марта 2026 года закрепит федеральные механизмы борьбы с борщевиком, включая химические и биологические методы. Россельхознадзор также разрабатывает инновационный биопестицид для эффективного уничтожения сорняка.
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