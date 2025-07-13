Химик назвал лучший способ убрать борщевик с участка

Химик Дорохов: гербициды лучше помогают в борьбе с борщевиком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борщевик обладает мощной корневой системой
Борщевик обладает мощной корневой системой Фото:

В борьбе с борщевиком, известным своей высокой живучестью и мощной корневой системой, физическое удаление растения оказывается недостаточно эффективным. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT.

«Срезка цветоноса до формирования семян и выкапывание корневища остаются вспомогательными мерами. Наибольшую эффективность в борьбе с борщевиком показывают гербициды системного действия, основанные на солях глифосата», — пояснил эксперт для RT.

Дорохов также отметил, что препараты на основе глифосата разрешены к использованию в России в сельскохозяйственных и частных хозяйствах при условии строгого соблюдения инструкций по применению и требований безопасности. Для частных хозяйств возможно использование средств на основе солей триклопира или их смесей, которые эффективны в разрушении тканей стебля.

Эксперт подчеркнул важность выбора метода и средства для борьбы с борщевиком, учитывая стадию развития растения, погодные условия и почвенные характеристики. Он также напомнил о необходимости использования защитной одежды и проведения работ в утренние или вечерние часы для предотвращения контакта с соком растения и минимизации риска для здоровья.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных сорняков в России из-за ядовитого сока, вызывающего ожоги и слепоту. В стране уже действуют крупные штрафы за зарастание участков этим растением, а Госдума готовит закон, который с 1 марта 2026 года закрепит федеральные механизмы борьбы с борщевиком, включая химические и биологические методы. Россельхознадзор также разрабатывает инновационный биопестицид для эффективного уничтожения сорняка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В борьбе с борщевиком, известным своей высокой живучестью и мощной корневой системой, физическое удаление растения оказывается недостаточно эффективным. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT. «Срезка цветоноса до формирования семян и выкапывание корневища остаются вспомогательными мерами. Наибольшую эффективность в борьбе с борщевиком показывают гербициды системного действия, основанные на солях глифосата», — пояснил эксперт для RT. Дорохов также отметил, что препараты на основе глифосата разрешены к использованию в России в сельскохозяйственных и частных хозяйствах при условии строгого соблюдения инструкций по применению и требований безопасности. Для частных хозяйств возможно использование средств на основе солей триклопира или их смесей, которые эффективны в разрушении тканей стебля. Эксперт подчеркнул важность выбора метода и средства для борьбы с борщевиком, учитывая стадию развития растения, погодные условия и почвенные характеристики. Он также напомнил о необходимости использования защитной одежды и проведения работ в утренние или вечерние часы для предотвращения контакта с соком растения и минимизации риска для здоровья. Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных сорняков в России из-за ядовитого сока, вызывающего ожоги и слепоту. В стране уже действуют крупные штрафы за зарастание участков этим растением, а Госдума готовит закон, который с 1 марта 2026 года закрепит федеральные механизмы борьбы с борщевиком, включая химические и биологические методы. Россельхознадзор также разрабатывает инновационный биопестицид для эффективного уничтожения сорняка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...