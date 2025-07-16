В РФ создадут учет домашних питомцев

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Законопроект введет регламент учета домашних животных
Законопроект введет регламент учета домашних животных Фото:

Ввести обязательный учет домашних животных через федеральную информационную систему планируют в России. Новый законопроект, регламентирующий порядок регистрации и маркировки питомцев проходит внутриведомственное согласование.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — пояснили в министерстве, передает ТАСС.

Согласно проекту, подготовить законопроект о ведении учета домашних животных поручено Минприроды, Минэкономразвития, Минфину, Минсельхозу и Минцифры РФ до мая 2026 года. Введение единой базы данных должно повысить контроль за перемещением домашних питомцев и упростить идентификацию владельцев по всей стране.

Ранее правительство РФ утвердило увеличение штрафов за нарушения правил содержания домашних питомцев. Для физических лиц сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей, а должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей.

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Ввести обязательный учет домашних животных через федеральную информационную систему планируют в России. Новый законопроект, регламентирующий порядок регистрации и маркировки питомцев проходит внутриведомственное согласование. «Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — пояснили в министерстве, передает ТАСС. Согласно проекту, подготовить законопроект о ведении учета домашних животных поручено Минприроды, Минэкономразвития, Минфину, Минсельхозу и Минцифры РФ до мая 2026 года. Введение единой базы данных должно повысить контроль за перемещением домашних питомцев и упростить идентификацию владельцев по всей стране. Ранее правительство РФ утвердило увеличение штрафов за нарушения правил содержания домашних питомцев. Для физических лиц сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей, а должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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