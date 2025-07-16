Глава ИТ-комитета Госдумы поддержал создание ассоциации интернет-СМИ

Идея о создании в России ассоциации интернет-СМИ, предложенная информационным агентством URA.RU, получила поддержку главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского. Об этом он сообщил на заседании с руководителями крупнейших российских онлайн-изданий, которое он провел 15 июля.
«Идею (создания ассоциации интернет-СМИ) поддерживаю, надеюсь, что она будет реализована, и обязательно планирую контактировать с такой структурой при ее возникновении», — отметил Сергей Боярский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевой темой встречи. Будущая структура, по его словам, будет представлять интересы онлайн-изданий и аккумулировать проблемы, которые беспокоят журналистов в данной отрасли.
Также на совещании были озвучены другие проблемы современной интернет-журналистики: отток читателей с сайтов на другие площадки и зависимость от ИИ. Боярский обратил особое внимание на последний вопрос и на отсутствие регулирования ИИ-ресурсов законом.
Также был рассмотрен вопрос масштабирования отечественных доверенных СМИ на новых площадках, пользующихся большим спросом у россиян. Одним из способов решения этого вопроса названы новостные агрегаторы. Помимо этого, на совещании затронули проблему формирования единого подхода к измерению охватов СМИ на сайтах, соцсетях и других платформах. Счетчик, разрабатываемый компанией Mediascope совместно с VK, должен стать официальном стандартом для отрасли. Дополнительно, руководители крупнейших интернет-СМИ согласились способствовать развитию новой российской площадки MAX.
Главный редактор URA.RU Диана Козлова рассказала, что ассоциация интернет-СМИ поможет решить ключевые вызовы для интернет-СМИ. Она пояснила, что среди возможных приоритетов новой ассоциации — выработка профессиональных стандартов, развитие дополнительных каналов трафика для сайтов, создание механизмов защиты отрасли от монопольных решений платформ и агрегаторов. «Крупные проблемы интернет-СМИ решали только сообща. Поэтому я считаю, что такая структура, как ассоциация, также поможет и обезопасить профессию», — заключила Диана Козлова.
Идея создания ассоциации интернет-СМИ ранее была озвучена на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по медиаиндустрии и предпринимательству. Тогда Диана Козлова предложила объединить усилия онлайн-редакций для совместной адаптации к изменяющимся условиям рынка и защиты прав журналистов.
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