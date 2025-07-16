Трамп поставил перед фактом Зеленского с его мольбами о вводе войск

На Украине не будет американских солдат. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед журналистами, несмотря на мольбы украинского лидера Владимира Зеленского о вводе войск.
«У нас не будет сил на Украине», — заявил Трамп журналистам в Вашингтоне. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для достижения мирного соглашения с Украиной и пообещал обеспечить Киев вооружением при поддержке ЕС и НАТО. Однако прямое военное вмешательство США исключил.
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