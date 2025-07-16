Трамп поставил перед фактом Зеленского с его мольбами о вводе войск

Трамп: на Украине не будет американских военных
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Трамп сделал заявление по поводу присутствия американских солдат на Украине
Трамп сделал заявление по поводу присутствия американских солдат на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине не будет американских солдат. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед журналистами, несмотря на мольбы украинского лидера Владимира Зеленского о вводе войск.  

«У нас не будет сил на Украине», — заявил Трамп журналистам в Вашингтоне. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для достижения мирного соглашения с Украиной и пообещал обеспечить Киев вооружением при поддержке ЕС и НАТО. Однако прямое военное вмешательство США исключил.

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На Украине не будет американских солдат. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед журналистами, несмотря на мольбы украинского лидера Владимира Зеленского о вводе войск.   «У нас не будет сил на Украине», — заявил Трамп журналистам в Вашингтоне. Его слова передает РИА Новости.  Ранее Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для достижения мирного соглашения с Украиной и пообещал обеспечить Киев вооружением при поддержке ЕС и НАТО. Однако прямое военное вмешательство США исключил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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